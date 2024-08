Azt írják, bár égető szükség lenne az esőre, sokfelé már egy kiadós csapadék sem segítene az állományokon.

Az elmúlt 30 nap csapadékösszege országszerte jelentősen elmarad az átlagostól, többnyire 20-70 mm-es a hiány.

A 90 napos összeg csak kis foltokban mutat többletet, a jellemző ezen az időtávon is a hiány, mely az ország középső részén a 120 mm-t is eléri. A talaj felső fél méteres rétege csak északkeleten és délnyugaton tartalmaz helyenként kielégítő mennyiségű nedvességet, hazánk túlnyomó részén rendkívül száraz. A fél méternél, különösen az egy méternél mélyebb talajrétegben vannak még nedvességtartalékok, de ez is egyre kevesebb. A nyári növényekre vonatkozó mezőgazdasági aszály az ország nagyobb részén tovább fokozódott az elmúlt egy hét során.

A folytatás sem ígér területi átlagban számottevő csapadékot, főként a hegyekben alakulhat ki zivatar. A hét második feléig komoly kánikula várható, és csak a hétvége hozhat kis enyhülést némi helyi zivatar kíséretében.

Az aszály értelemszerűen a hazai nagytavakat is megviselte, egyre látványosabb a vízmélység csökkenése a Velencei-tóban és a Balatonban egyaránt. A Velencei-tó szintje már a kritikus 120 centi alatt van, az agárdi vízmérce 117 centit mutat - összevetve az előző év hasonló időszakával, amikor tó 90 centiméter alatt volt, szinte megnyugtató a mostani vízállás.

A Balaton vízszintje is folymatosan csökken, jelenleg 100 centit jelez a vízmérce és nagyjából naponta, kétnaponta apad egy centimétert.

100 centiméternél a Balaton vízállása Kép: Vízügyi Főigazgatóság

Emlékezetes: év elején még épp azért aggódhattunk, mert jóval a szabályozási szint fölé emelkedett a vízszint. Tavaly december végétől csaknem 4 hónapon keresztül engedték le a vizet, kisebb-nagyobb intenzitással másodpercenként 5 köbmétert. A siófoki zsilipet végül április 24-én zárták el.