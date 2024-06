Újabb rangos szakmai elismerésekben részesült a Lidl Magyarország, négy jelentős díjat hozott el Az Év Boltja 2024 versenyről. Az elismerések közül kiemelt értékkel bír a sorozatban ötödik alkalommal elnyert Az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője cím. Az áruházlánc diszkont kategóriában a tavaly megnyílt Budaörsi úti üzletével kiérdemelte Az Év Boltja 2024 díjat, valamint a vásárlók többsége idén is a Lidl mellett tette le a voksát a Közönségdíj megszavazásával. Mindezeken felül büszkeséget jelent a diszkontlánc számára, hogy ebben az évben első alkalommal nyerte el Az Év Egészséges Életmódot Támogató Kereskedője díjat.

A kiskereskedelmi áruházlánc újfent kiemelkedő sikerrel szerepelt Az Év Boltja díj megmérettetésen. „Az esemény tízéves évfordulója, valamint néhány szívügyünknek tekintett kategória miatt izgalommal vártuk a szakmai zsűri döntését. Az összes elnyert díj hatalmas büszkeséggel tölt el bennünket. Az pedig különösen örömteli a számunkra, hogy

sorozatban ötödik alkalommal érdemeltük ki az Az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője címet. A zöldség-gyümölcs kategória stratégiai és üzletpolitikai szempontból is kiemelt terület nálunk.

Szigorú beszerzési elvek mentén érjük ugyanis el, hogy 207 hazai áruházunkban a vásárlóink hetente legalább 150-féle friss és esztétikusan kihelyezett, jelentős mértékben magyar termelőktől származó, kiváló ár-érték arányú termékek közül választhassanak” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A Store Insider szaklap rangos szakmai versenyén a beérkezett pályázatokat idén is az FMCG-gyártói szektor ismert képviselőiből, valamint a hazai kreatív és kommunikációs szcéna krémjéből álló szakmai zsűri értékelte. A díjak tehát ismét meghatározó szakmai mérföldkövek a Lidl életében. A vállalat folyamatosan azon dolgozik, hogy az áruházakban garantáltan mindenki megtalálhassa a kedvencét és mindent megtesz a változatos és egészségtudatos táplálkozáshoz hozzájáruló széleskörű választék, a minőség és a kiváló ár-érték biztosítása mellett. Ezért is fontos szakmai visszajelzés a diszkontlánc számra, hogy

kiérdemelte Az Év Egészséges Életmódot Támogató Kereskedője címet, amely megerősítés abban, hogy jó úton jár az egészségtudatos táplálkozás előremozdítását szolgáló céljaik elérésében.

Ugyancsak meghatározó az áruházlánc számára, hogy a tavaly ősszel 200. boltként megnyílt Budaörsi úti üzletével diszkont kategóriában Az Év Boltja 2024 címmel gazdagodott. Ráadásul a vásárlók Közönségdíjjal is jutalmazták Sasad városrész legnagyobb élelmiszerüzletét, mely Budapest nyugati kapujánál, a kiemelt forgalmi útvonalú Budaörsi út mellett található. „Ezek az elismerések is azt mutatják, hogy nemcsak a szakma, hanem a vásárlóink is elégedettek, és mindennapi bevásárlásaikhoz szívesen választják a Lidlt. Ez utóbbi pedig talán mindennél fontosabb visszajelzés számunkra” – tette hozzá Tőzsér Judit.