Orosz források szerint Vlagyimir Putyin tárgyalásos tűzszünettel megállítaná az ukrajnai háborút. Ezt azonban ahhoz a feltételhez kötötte, hogy Kijevnek és a Nyugatnak el kell ismernie a jelenlegi harcvonalakat.

A Reuters-nek nyilatkozó orosz források szerint Putyin csalódottságát fejezte ki a tanácsadói körében a nyugati támogatású, a tárgyalások megakasztására tett kísérletek miatt, valamint amiatt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kizárta a tárgyalások lehetőségét.

Dmitrij Peszkov szerint a Kreml első embere többször is világossá tette, hogy Oroszország nyitott a párbeszédre és nem akar örökké háborúban állni. Ugyanakkor Andrej Belousov közgazdászt a múlt héten nevezték ki az ország védelmi miniszterének, melyek egyes politikai elemzők úgy értékeltek, hogy az orosz gazdaságot állandó háborús alapokra helyezték, egy elhúzódó konfliktus megnyerése érdekében.

A harctéri eseményeket követő Liveuamap szerint május 23-án így nézett ki Ukrajnában a frontvonal:

