Vlagyimir Putyin orosz elnök arra figyelmeztetett, hogy Moszkva felfegyverkezhet a nyugati célpontok megtámadása céljából. A politikus ezt akkor állította, amikor kritizálta a Nyugat nagy hatótávolságú fegyvereket tartalmazó szállítmányát Ukrajnába, amellyel számos ország, köztük az Egyesült Államok is zöld utat adott Ukrajnának, hogy Oroszországon belüli célpontokat támadjon.

Putyin az újságíróknak leszögezte: egy ilyen lépés nagyon súlyos problémákhoz vezethet.

A BBC tudósítása szerint azt is hozzátette, hogy ha bárki is úgy gondolta, hogy lehetséges ilyen fegyvereket szállítani egy háborús övezetbe,

„akkor nekünk miért nincs jogunk ugyanilyen fegyvereket szállítani a világ olyan régióiba, ahol csapásokat mérnek az adott országok érzékeny létesítményeire?”

Vagyis a válasz szerinte aszimmetrikus lehet, amelyen elmondása szerint el fognak gondolkodni. Ugyanakkor nem nevezte meg, hogy mely országokat fegyverezné fel Moszkva.

Egy amerikai szenátor és egy nyugati tisztviselő is arról számolt be nemrég, hogy Ukrajna a napokban vetett be amerikai fegyvereket Oroszországon belüli csapásokhoz.