A legutóbbi Future Technologies Fórumon Vlagyimir Putyin Oroszország katonai erejét és fejlődési kilátásait méltatta. Az orosz elnök többek között azt állította, hogy az „egész világ” az orost Oreshnik rakétarendszerek képességeiről beszél.

Azonban nem csak az elnök szavai keltették fel a figyelmet a pénteki rendezvényen, Vlagyimir Putyin homlokán ugyanis egy furcsa folt volt látható – írja az Onet.pl.

Az orosz elnök homlokán észrevehető forradás vagy heg van – hívta fel a figyelmet Anton Gerascsenko, Ukrajna belügyminiszterének tanácsadója .

– írta a tanácsadó X-en.

With all the recent news, discussing some sort of "scar" on Putin's head might actually be somewhat relaxing and entertaining.



The scar was reportedly noticed on photos and videos starting on February 19. On February 17 and 18, Putin was filmed from another angle. Two days… pic.twitter.com/VqeP1BQ62z