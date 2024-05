Hszi Csin-ping kínai elnök magyarországi látogatásának első napját értékelve Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök azt mondta,

megtiszteltetés és nagy lehetőség Magyarország számára, hogy Kína meghívott bennünket a gazdaságának modernizációjában való részvételre, és hajlandó részt venni a magyar gazdaság fejlesztésében és modernizációjában.

A kormányfő felidézte:

húsz éve csak nagyítóval lehetett kínai beruházást találni Magyarországon, tavaly pedig az érkező beruházások háromnegyede ebből az államból származott és emberek tízezreinek adnak munkát, biztonságos és kiszámítható megélhetést.

A két ország közötti megállapodásokról eddig kiderült:

Megkezdik a Budapestet elkerülő vasúti gyűrű építésének előkészítését egy közös kínai-magyar fejlesztés keretében.

építésének előkészítését egy közös kínai-magyar fejlesztés keretében. Megkezdik az előkészítését egy olyan gyorsvasúti összeköttetésnek is, amely azt célozza, hogy a repülőtérről Budapest belvárosába gyorsan, kulturáltan lehessen megérkezni.

is, amely azt célozza, hogy a gyorsan, kulturáltan lehessen megérkezni. Előkészítik az elektromos autók töltőhálózat-fejlesztésének , ugyanis a jövő az elektromos autózásé, így lehet megóvni a környezetünket.

, ugyanis a jövő az elektromos autózásé, így lehet megóvni a környezetünket. Megkezdik Európa legmodernebb, legnagyobb, legbiztonságosabb és leggyorsabb átengedést biztosító határátkelőhelyének megépítését Magyarország és Szerbia között.

Közösen megvizsgálják annak a lehetőségét a szerb és a kínai partnerekkel, hogy milyen módon lehetne a lehető leggyorsabban kőolajvezetéket építeni Magyarország és Szerbia között, hozzájárulva ezzel mindkét ország, és ezáltal az egész térség energiaellátásának biztonságához

annak a lehetőségét a szerb és a kínai partnerekkel, hogy hozzájárulva ezzel mindkét ország, és ezáltal az egész térség energiaellátásának biztonságához Tovább bővül kínai exportengedély : például a cseresznyét is felveszik a listára.

: például a cseresznyét is felveszik a listára. Nukleáris ipar teljes vertikumára készítenek együttműködési programot annak érdekében, hogy a villamosenergia-előállítás legolcsóbb, legbiztonságosabb, leghatékonyabb módját mindkét ország megfelelőképp tudja alkalmazni

annak érdekében, hogy a villamosenergia-előállítás legolcsóbb, legbiztonságosabb, leghatékonyabb módját mindkét ország megfelelőképp tudja alkalmazni Újabb egy évvel meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét Kínába.

lehetőségét Kínába. A Kínában működő magyar konzuli szolgálat az európai vízumkódexben rögzített 15 napos határidő helyett 48 órán belül elbírál minden üzleti célú magyarországi beutazás céljából benyújtott kínai vízumkérelmet.

minden üzleti célú magyarországi beutazás céljából benyújtott kínai vízumkérelmet. Magyarországra hozza az első európai elektromosautó gyárát a BYD, a szükséges engedélyek birtokában az építési munkálatok Szegeden megindultak és zajlik az infrastruktúra kiépítése is, így jövőre már legurulhatnak az első BYD modellek a szegedi gyár gyártószalagjairól.

Az Economx is beszámolt a kínai elnök és a magyar miniszterelnök közös csütörtöki sajtótájékoztatójáról, ahol Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott: nagy megtiszteltetés Magyarország számára, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóján hazánkban köszönthetjük a kínai elnököt. Személyesen is megköszönte Hszi Csin-pingnek a Covid-járvány alatt nyújtott kínai segítséget. Magyarország mindig is az egy Kína elvét vallotta és mindig baráti országként tekintett Kínára.