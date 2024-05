Az Apple saját utcaképes rendszere, a Look Around tavaly április elején indult el, annak megfelelően ahogy a Google a Street View funkciója, úgy a cupertinói vállalat is felfedező körútra indul, hogy frissítse az utcaképeket.

Az Apple Maps támogatási oldala azonban megerősíti, hogy április 15. óta ismét szelik az utakat az Apple fényképezős autói, és egészen július közepéig meg sem állnak – írja a HWSW. Ráadásul nem csak Budapesten, hanem a Dél-Alföldön, a Dél-Dunántúlon, valamint a Nyugat-Dunántúlon is kiszűrhetjük a vállalat autóit. A lap olvasói például már Szegeden és Debrecenben is észlelték őket.

A Google szolgáltatásához hasonlóan az Apple Look Around funkciójában szintén kitakarják a rendszámtáblákat és az arcokat, de ezt utólag is lehet kérvényezni az erre létrehozott felületen keresztül.