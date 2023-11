Bár a brit védelmi hírszerzés nem tudja ellenőrizni a módszertant, a halottakat és a sebesülteket is magában foglaló összértéket tekintve, a számok így is hihetőek. 2023 novemberében az orosz áldozatok száma az ukrán vezérkar jelentése szerint naponta átlagosan 931 volt.

Korábban a legtöbb halálos áldozatot követelő hónap 2023 márciusa volt az agresszor Oroszország számára, amikor átlagosan napi 776 embert veszítettek el a Bahmut elleni orosz támadás csúcspontján.

Az elmúlt hat hét valószínűleg a háború eddigi legmagasabb orosz veszteségeit hozta. A súlyos véráldozatot nagyrészt a donbászi Avdijivka elleni orosz offenzíva okozta.

