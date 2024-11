Észak-koreai katonák először ütköztek meg ukrán csapatokkal – erről számoltak be Ukrajna vezető tisztségviselői a BBC cikke szerint. Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter a KBS dél-koreai műsorszolgáltatónak adott interjújában arról beszélt, hogy észak-koreai katonák egy „kis csoportját” támadták meg.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki korábban elítélte, hogy a Nyugat nem reagál az észak-koreai csapatok hírére, kijelentette, hogy

ezek az „első csaták Észak-Koreával a világ instabilitásában új fejezetet nyitnak”.

Szöul ugyanakkor kijelentette, hogy a két oldal csapatai „nem hiszi, hogy közvetlen harcban vesznek részt”, de történt egy „incidens”, amely néhány észak-koreai katonát érintett „a frontvonal közelében”. Ukrajna szerint 11 ezer észak-koreai katona tartózkodott a kurszki határvidéken, ahol az ukrán csapatok megvetik a lábukat.

Az elmúlt hetekben a dél-koreai és amerikai hírszerzés, valamint a NATO is azt közölte, hogy bizonyítékot láttak arra, hogy észak-koreai csapatok részt vesznek az orosz-ukrán háborúban. Moszkva és Phenjan azonban mindeddig nem reagált közvetlenül egyik vádakra sem.

Andrij Kovalenko, Ukrajna legfelsőbb dezinformációs tisztviselője hétfőn a Telegramon azt közölte, hogy immár Észak-Korea első katonai egységei tűz alá kerültek Kurszkban.

A dél-koreai KBS-nek adott interjújában Rusztem Umerov megerősítette ezt, és azt mondta, hogy arra számít, hogy az észak-koreai csapatok „jelentős része” vesz részt harci cselekményben, bár hozzátette, „eddig csak kis összetűzésekről volt szó, nem teljes körű harcról”. Legtöbbjük képzése még folyik – tette hozzá.

– mutatott rá Umerov, aki szerint valószínű, hogy öt, egyenként körülbelül 3000 katonából álló egységet telepítenek a csatatérre. Azt nem említette, voltak-e áldozatok.

Nem mellékesen az észak-koreai lépésekről szóló hírek a délieket is megriasztják, növelve a feszültséget a két fél között.

Zelenszkij szerdán napi videóbeszédében felszólította Ukrajnát, hogy

A múlt hónap végén Szöul behívta Oroszország nagykövetét, hogy az észak-koreai csapatok „azonnali kivonását” kérje Ukrajnából. Arra is figyelmeztetett, hogy az Ukrajnába történő közvetlen fegyverszállítást fontolgatja.

Elemzők szerint Phenjan a csapatokért cserébe fizetséget, vagy hozzáférést kaphat az orosz haditechnikához.

Szerdán az orosz törvényhozók arról indítottak szavazást, hogy az Észak-Koreával kötött kölcsönös védelmi szerződést ratifikálják, amelyet először Vlagyimir Putyin orosz elnök díszes phenjani látogatása során javasoltak júniusban. Ez szavatolja, hogy Oroszország és Észak-Korea segíti egymást abban az esetben, ha bármelyik ország ellen „agresszió” történik.

Futótűzként kezdett terjedni a napokban a közösségi médiában egy olyan, utóbb fake newsként azonosított videó, amelyen az látható, ahogy egy orosz egyenruhás ázsiai férfi életében állítólag először főz és eszik úgy, hogy bőséges ételkínálatból válogathat. Az X-en, az Intelligencefnt oldalán keringő képsorokhoz a következő szövegeket írták:

Mindez azonban ebben a formában nem csupán félrevezetőnek, hanem teljesen tévesnek bizonyult

– erősítette meg saját tényellenőrzése során a Kyiv Post, amely szerint valóban instant tésztát és konzerv marhahúst fogyasztott el, azonban nem koreaiul, hanem Kína hivatalos nyelvén, mandarinul beszélt az ominózus videóban.

