Lángokban Los Angeles, sorra égnek le a hollywoodi hírességek házai is

Újabb halálos áldozatokat találtak a Los Angeles körül pusztító tűzvész által felperzselt területen – közölte Los Angeles megye rendőrhatóságának vezetője szerdán.

Mint azt korábban megírtuk, Los Angeles környékén és a városhoz tartozó területeken 3-4 helyen ég a bozót, ahonnan lakott területekre terjedtek át a lángok a kedden néhány óra alatt kiterjedt tűzvészben.

Hiába érkezik a segítség, túl gyors tempóban dolgozik a tűz

Robert Luna seriff ismertetése szerint 5 halálos áldozatról tudunk eddig, s a tűz martalékává vált számos lakóépület, családi házak, éttermek, iskolák.

A Pentagon bejelentette, hogy a tűzoltóság mellett a katonaság is részt vesz az oltási munkálatokban, s Joe Biden elnök katonai helikoptereket küldött a térségbe, ezzel segítve a mentési folyamatokat. A hírek szerint nevadai tűzoltók is segítik kaliforniai kollégáikat, de a helyiek szerint olyan tempóban terjed a tűz, hogy ha tízszer ekkora állomány dolgozna, az is kevés lenne.

A leginkább érintett Pacific Palisades területén néhány óra alatt égnek le komplett épületek, s a helyszínen lévők úgy fogalmaztak: a helyzet kezd apokaliptikus lenni.

A CNN helyszíni tudósítója szerint a tűzoltók leginkább az otthonok megvédésére, s az ott keletkező tüzek megfékezésére koncentrálnak elsősorban, ezért az üzletek, vállalkozások háttérbe szorulnak. Emiatt várhatóan sok ember munkahelye szűnik meg, ha majd vissza tudnak költözni és újjáépíteni a területet.

Megjelentek a fosztogatók

Nathan Hochman Los Angeles megyei körzeti ügyésze arra figyelmeztetett, hogy felbukkantak a fosztogatók, akik a tűz áldozatainak otthonát célozzák, és mindent elvisznek a helyszínről, ami nem pusztult el a tűzben. Az ügyész kijelentette, hogy tetteik nem maradnak büntetlenül, s eljárást indítanak azok ellen, akiket elkapnak. Robert Luna seriff szerint két embert már sikerült is letartóztatni.

A seriff azt is elmondta, hogy a fosztogatások híre miatt számos – már evakuált – helyi lakos visszament otthonához, hogy védje megmaradt értékeit a fosztogatóktól, de Robert Luna szerint nem véletlenül lettek evakuálva, a régióba tilos és életveszélyes visszamenni. A helyi rendőrségnek így duplán nehéz dolga van, hiszen nem elég hogy az evakuálást is ők szervezik, arra is kell figyelniük, hogy a fosztogatók ne lopjanak, s a helyiek ne szivárogjanak vissza.

Veszélyben Hollywood is

Magyar idő szerint csütörtökön hajnali 4-kor arról tájékoztatott a tűzoltóság, hogy az ikonikus Hollywood Hills tetején élőket is evakuálni kell, és a közelben lévőknek fel kell készülniük a távozásra. A dombok tetején már dolgoznak a tűzoltók, próbálják megfékezni a tüzet, miközben az megindult Hollywood felé.

Hollywoodból is sorra menekülnek az emberek Kép: Getty Images

Egyébként ezeket a dombokat leginkább onnan ismerhetjük, hogy itt található, a legendás Hollywood felirat, illetve az 1935 óta nyitva tartó Griffith Observatory is, ahol a világhírű énekesnő Adele adott csodálatos koncertet néhány évvel ezelőtt. A hírek szerint ugyancsak veszélyben lehet a Dolby Theatre, amely minden évben otthont ad az Oscar-gálának.

Ingyenes menedéket kínál az Airbnb

Mindeközben az Airbnb is a tettek mezejére lépett: a szállásszolgáltató cég bejelentette, hogy a hatóságokkal együttműködve támogatja azokat a lakosokat, akik otthonuk elhagyására kényszerültek, vagy akiket az erdőtüzek miatt evakuálni kellett. A tájékoztatás szerint a tartózkodás teljesen ingyenes a vendégek számára, ezt az Airbnb.org és az Airbnb házigazdák nagylelkűsége finanszírozza.

A projektben kifejezetten azokra a lakosokra összpontosítanak, akik vagy elvesztették otthonukat, vagy evakuálásra kényszerültek az Altadena, Malibu, Pacific Palisades, Pasadena, Santa Monica és Sylmar területeken.

Az Airbnb.org több mint 1,6 millió éjszaka „sürgősségi tartózkodást” biztosított több mint 250 ezer ember számára.

+9 Lángokban Los Angeles, sorra égnek le a hollywoodi hírességek házai is Fotó: Reuters / David Swanson

Számos híresség otthona is a földdel lett egyenlő

Több ismert hírességnek is odalett mindene. Az elsők közt jelentett személyes tragédiájáról Billy Crystal. A színész és felesége, Janice szerdán kiadott egy nyilatkozatot, amely szerint otthonuk a Pacific Palisades negyedben odaveszett.

„Janice és én 1979 óta éltünk otthonunkban. Itt neveltük fel gyermekeinket és unokáinkat. Házunk minden centimétere tele volt szeretettel. Gyönyörű emlékek, amiket nem lehet elvenni. Természetesen fáj a szívünk, de gyermekeink és barátaink szeretetével túl leszünk ezen” – írja Crystal közleményében.

Szintén otthontalanná vált Mandy Moore és családja. A This is Us című sorozatban felejthetetlen alakítást nyújtó színésznőnek a hírek szerint porig égett az otthona.

„Őszintén szólva sokkos állapotban vagyok, és „lebénultam” mindazok miatt, akik oly sok mindent elveszítettek, beleértve a családomat is. A gyerekeim iskolája megszűnt. Kedvenc éttermeink szintén. Nagyon sok barátunk és szeretettünk is elveszített mindent” – írta bejegyzésében a színész-énekesnő, aki férjével és 3 gyerekével (köztük egy 4 hónapos babával) vált otthontalanná.

A fentieken kívül számos másik ismert ember is arról számolt be, hogy el kellett menekülni otthonából: Jamie Lee Curtis színésznő arról számolt be, hogy ő és a családja biztonságban vannak, de el kellett menekülniük és fogalma nincs, mi várja haza, valószínűleg az ő otthona is odalett.

Szintén el kellett hagynia a házát Adam Sandlernek, Ben Afflecknek, Tom Hanksnek és feleségének Rita Wilsonnak, Steven Spielbernek és feleségének Kate Capshawnak, Reese Witherspoonnak és James Woodsnak is.

Leállították a sorozatok forgatásait

A hatóságok szerint eddig mintegy 70 ezer embert kellett evakuálni és körülbelül 30 ezer épület van veszélyben.

A tűzvész az amerikai filmgyártásra is hatással van, a Universal Studios több sorozat, így a Hacks, a Ted Lasso és a Suits LA forgatását is lemondta. A Walt Disney Co. bezárta főhadiszállását Burbankban, és több sorozat, köztük a Grey's Anatomy és a Doctor Odyssey gyártását is felfüggesztette.

Az eredetileg vasárnapra tervezett Critics Choice Awards átadását február 26-ra halasztották.

Közel 60 milliárd dolláros a gazdasági kár

Legutóbb 2023-ban pusztított a térségben erdőtűz, akkor 13-16 milliárd dollár közötti kárt regisztráltak.

A mostani eset kapcsán a gyorsemlemzések szerint 55-58 milliárd dollár közé tehető a gazdasági kár, ez az egyik legsúlyosabb esetek közé sorolható Kalifornia történelmében.

A JP Morgan úgy véli, hogy a futótűzből eredő biztosítási veszteségek körülbelül 10 milliárd dollárt tehetnek ki – áll a brókercég közleményében. A CoreLogic ingatlantanácsadó becslése szerint a Los Angeles-i és Riverside-i nagyvárosi területeken több mint 456 ezer ház van, amelyek újjáépítési értéke közel 300 milliárd dollár.