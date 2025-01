Egyelőre nem érkezett jelentés arról, hogy épületeket is elértek volna a lángok, de a készültség magas, 4 ezer tűzoltó dolgozik a környéken. A mérsékeltebb szél mellett az is segíti a munkájukat, hogy most nem szembesülnek vízellátási nehézségekkel, mint a többi tűz helyszínein, mivel a közeli Castaic-tóból könnyen tudnak vizet szerezni az oltáshoz. Ennek ellenére a hatóságok

több mint 31 ezer ember evakuálását rendelték el, további 23 ezren pedig evakuálási figyelmeztetés alatt állnak

– közölte Robert Luna megyei seriff.

A közelgő veszély miatt részben kiürítettek egy Castaic megyei börtönt is, a 4295 fogoly befogadására alkalmas intézmény egyik épületéből 470 rabot evakuáltak és másik szárnyba költöztettek. Ha szükséges, valamennyi fogvatartottat kitelepítik.

A Hughes tűz Los Angeles közelében 2025. január 22-én Kép: Reuters , David Swanson

A kaliforniai Erdészeti és Tűzvédelmi Minisztérium szerint a Los Angeles és Ventura megyéket érintő tűz 14 százalékát sikerült szerda estig megfékezni. A helyzet azonban rosszabbra fordulhat, miután az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtökön várhatóan 60 mérföld/órára erősödik a szél. Esőt is jósolnak, ami viszont sár-és törmelékhullámmal járhat.

A kritikus tűzveszély miatti vörös zászlós figyelmeztetéseket péntek délelőtt 10 óráig meghosszabbították Los Angeles és Ventura megyében.

A hatóságok továbbra is aggódtak amiatt, hogy a Palisades és az Eaton tüzek áttörhetik a védvonalakat. A közegészségügyi vezetés pedig arra figyelmezetett, hogy az erősödő szél felkavarja a hamut is, amely nehézfémeket, arzént és más káros anyagokat tartalmazhat. Ezért maszk viselését ajánlják a szennyezett levegő miatt.