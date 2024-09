A Windows ugyanis bejelentette, hogy az ide tartozó programokat összességében Windows App, vagyis Windows Alkalmazás névre kereszteli át, az eddigi Remote Desktopról – írja a PC Fórum.

Az átnevezéssel az app, funkcióját tekintve nem változik, teljesen ugyanúgy fog működni, mint korábban vagyis, az eddigi protokollok és módok segítségével lehetővé téve a Windows távoli elérését.

A lépés hátterében a Microsoft azon elképzelése áll, amely szerint az előző elnevezés túl bonyolult és zavaros volt a felhasználók számára.

Az már kevésbé világos, hogy ebben a vállalat ebben az esetben miért csak a Windows-on kívüli platformokon ad új nevet a programjának. A windows-os gépeken továbbra is Távoli Asztal néven lehet megtalálni a Remote Desktop-ot és kizárolag iPhone-okon, Mac-eken és esetleg az Androidokon fognak futni az appok.

A Microsoft a közelgő átnevezésről szóló értesítést már el is helyezte a szóban forgó program legújabb változataiban az érintett platformokon. Ebben közli már most is a felhasználókkal:

A Távoli Asztal következő frissítésben a kliens új nevet kap: Windows App!

Tehát a már meglévő felhasználók kevésbé lesznek meglepve, azonban, akik csak időnként használnák a programot, könnyen szembesülhetnek nehézségekkel a program keresésénél.