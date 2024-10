Egy 1960-ban született gyermeknek még csak 65 évnyi életet jósoltak, egy most világra jött baba viszont már több mint 86 évig is élhet Szingapúrban. Mindemellett a 2010 és 2020 közötti időszakban megduplázódott a százévesek száma is – ismertette a figyelemre méltó adatokat a BBC.

Nem véletlen, hogy 2023 augusztusában az országot a világ hatodik „Kék Zónájává” nyilvánították, vagyis olyan régióvá, ahol az emberek az átlagnál hosszabb és egészségesebb életet élnek.

A hosszú élettartam e hatalmas ugrása jórészt a kormány politikájának és olyan intézkedéseinek köszönhető, amelyek hatással voltak a lakosok egészségére és jólétére. Nézzük, mit is tettek pontosan!

Nagy hangsúlyt helyeztek például az egészségtudatos szemlélet elterjesztésére. Ahogyan egy helyi lakos megfogalmazta: „A cigaretta és az alkohol súlyos adóztatása a szigorú nyilvános dohányzási tilalommal párosítva nemcsak az egyén egészségét javítja, hanem a köztereket is barátságosabbá és tisztábbá teszi. Nincs többé passzív dohányzás!”

A szingapúri Egészségfejlesztési Tanács kezdeményezéseket tette továbbá az egészségesebb táplálkozás ösztönzésére is.

Így az olyan intézkedések, mint a kötelező tápértékjelölés és az italok cukortartalmának csökkentése, érezhető változást hoztak a lakosság egészségében.

Általánosan elismert a szingapúri egészségügyi rendszer is, mind az ellátás minősége, mind a költségek kordában tartása miatt.

A 2023-as Legatum Prosperity Index a világ legjobbjának minősítette az országot a polgárok egészségi állapota és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük tekintetében.

De nemcsak az egészségügy játszik szerepet abban, hogy a lakosok hosszabban éljenek. Más lépésekkel, mint például a jól szervezett tömegközlekedéssel ösztönzik a gyaloglást és a mindennapi testmozgást.

Figyelemre méltó az is, ahogyan a zöld területek városi életbe való beillesztésére összpontosítanak. A tiszta és jól karbantartott környezet biztonságérzetet és nyugalmat ad – mesélik a szerencsés ott lakók.