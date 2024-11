A Singapore FinTech Festivalt 2024-ben kilencedik alkalommal, november 6-8. között rendezték meg. 150 országból több, mint 66 ezer résztvevő jelent meg az eseményen, akik 960 előadót hallhattak, valamint 640 kiállítót tekinthettek meg – olvasható az MNB Bank sajtóközleményében.

A Magyar Nemzeti Bank második alkalommal vett részt a neves fintech eseményen. Legutóbb 2022-ben, saját kiállítói pavilonnal képviseltette magát. Idén 34 nemzetközi kiállító vonultatta fel a pénzügyi szektor legkorszerűbb megoldásait és feltörekvő technológiáit. Az MNB standja a jegybank fenntarthatósági és digitalizációs, valamint a hazai FinTech ökoszisztéma megerősítését szolgáló kezdeményezéseit mutatta be. A stand november 6‑i megnyitóján Virág Barnabás Alelnök Pach Judittal, Magyarország szingapúri nagykövetével látogatott el a kiállítói pavilonhoz.

Az SFF-hez kapcsolódóan november 6‑án, Szingapúrban vette kezdetét a Central and Eastern European Fintech Forum, Magyarország Szingapúri Nagykövetségének, a Litván Köztársaság Szingapúri Nagykövetségének, valamint a Central and Eastern European Chamber of Commerce (Singapore) (CEEC) együttműködésében. A „Connect with Innovators: Central and Eastern European Fintech Forum” „Meet, network & collaborate with fintechs from CEE” című rendezvényén Virág Barnabás alelnök a megnyitó felszólalójaként vett részt. A fintech eseményen a magyar, litván és szingapúri fintech szövetségek, valamint fintech cégek is képviseltették magukat. Virág Barnabás mellett Karolis Žemaitis, litván gazdasági- és innovációs miniszter-helyettes is beszédet mondott. A rendezvény platformot biztosított a magyar és litván fintech cégek és képviselőik közötti kapcsolatok kialakítására, üzleti networkingre.

Az SFF egyik kiemelt eseményén, a november 5‑i „Insights Forum” kerekasztal-beszélgetésében felszólalt Szombati Anikó, az MNB Digitalizációért és FinTech szektor fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója is. A „Scaling sustainable innovation: From research to commercial growth” című panelben az ügyvezető igazgató az MNB innovációs- és a fenntartható gazdasági növekedés érdekében indított kezdeményezéseit ismertette.

Virág Barnabás jegybankelnök november 6‑án a Szingapúri Monetáris Hatóság (Monetary Authority of Singapore, MAS) képviseletében Edward Robinson gazdaságpolitikáért felelős vezérigazgató-helyettessel (Deputy Managing Director), majd november 7-én a világ legjobb egyetemei között számontartott Nanyang Technological University (NTU) kutatásintenzív állami egyetem innovációért felelős rektorhelyettesével, Louis Phee-vel, valamint a Nanyang Üzleti Iskola (Nanyang Business School) képviselőivel egyeztetett.

A találkozó a Magyar Nemzeti Bank kiemelt partneregyetemeinek sorában a szingapúri kapcsolatok kiépítését szolgálta. Továbbá találkozott az SGInnovate szingapúri deeptech startupokat támogató szerv vezérigazgatójával, Jui Lim-mel is. A megbeszélés célja az volt, hogy hozzájáruljanak a szingapúri deeptech ökoszisztémához való magyar hozzáférés és start-up befektetési lehetőségek előmozdításához.