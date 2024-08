Az orosz csapatok több mint hatszáz irányított légibombával mértek csapást Ukrajnára július 29. és augusztus 3. között - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közösségi oldalain, egyúttal ismét arra kérte országa szövetségeseit, hogy engedjék meg a tőlük származó fegyverek használatát az orosz hátországban.

- írta az államfő.

Hangsúlyozta, hogy csak így lehet valóban védelmet nyújtani az ukrán lakosságnak.

- Közös, határozott döntésekkel meg kell állítani ezt a mindennapos orosz terrort!

- szögezte le Zelenszkij.

Russian combat aviation must be destroyed wherever it is, using any effective means. It is also quite fair to strike Russian airfields. We need this joint decision with our partners—a security decision.



This is the only way to ensure protection for our people. This week alone,… pic.twitter.com/hxB11vFbnO