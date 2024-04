A Southwest Airlines 3695-ös, Denverből Houstonba tartó járata nagyjából 3140 méter magasan volt, amikor a hajtómű burkolata leszakadt. A gép 25 perccel a leszállás után, helyi idő szerint vasárnap reggel tért vissza indulási helyére. A fedélzeten 135 utas és egy hat fős személyzet tartózkodott. Senki sem sérült meg.

A hatóságok nyilvántartása alapján a gép 2015 júniusában állt szolgálatba. A The Guardian szerint azonban a légitársaság nem adott információt arról, hogy mikor volt a hajtómű karbantartás alatt.

????BREAKING: Southwest Airlines Boeing 737 engine rips apart during takeoff.



A Southwest Airlines flight bound for Houston immediately returned to Denver.



