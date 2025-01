A korai beárazás hatására Biharkeresztesen máris látványosan megugrottak az ingatlanárak, annak ellenére, hogy még csak bő két hete élvezni Románia a schengeni térség előnyeit.

Az egyik helyi önkormányzati képviselő, Tókos-Fejes Béla a Krónika Online-nak arról számolt be, hogy már tavaly nyár óta elkezdték a befektetők felvásárolni a 4846 fős település eladásra kínált ingatlanjait. Emellett sok, a településre átköltözött magánszemély is vásárolt a településen befektetési céllal második, sőt, harmadik ingatlant is.

A lap riportja szerint a Nagyváradtól alig 17,3 kilométerre található Biharkeresztesen, ami ráadásul a környékhez képest jó infrastrukturális adottságokkal is rendelkezik, többnyire Kádár-kockákkal lehet találkozni.

A lap szerint az eladásra kínált házak között leromlott, sőt, vélhetően ablaktalan házak is vannak, a nyári drágulási hullám miatt viszont már ezekért is elkérnek a tulajok 20-25 millió forintot.

Ugyanakkor egy minimális felújításra szoruló Kádár-kockáért is elkérnek akár 30 millió forintot is. A piacon vályogház is megtalálható 20 millió forintért.

Tókos-Fejes Béla a lapnak elmondta, akadnak eladó telkek is, de azokat rögtön meg is veszik, amint meghirdetik őket.

A szintén a román határ közelében található Battonyán, ahogy Biharkeresztesen, itt is a Románia uniós csatlakozása előttre datálható az első komolyabb drágulási hullám a helyi ingatlanpiacon, Mákos Árpád polgármester szerint pedig egy évvel ezelőtt új lendületet vett az ingatlanok iránti kereslet a településen. Ráadásul a schengeni kilátások hírére azoknak a száma is megnőtt, akik magyar állampolgársági esküt tettek.

Fifa István ingatlanügynök a lapnak azt mondta, az elmúlt időszakban mintegy 25 százalékkal drágultak az ingatlanárak Battonyán, jelenleg 12 ezer és 110 ezer euróig terjednek az árak.

Hozzátette: az év végére akár az 50 százalékot is elérheti a drágulás mértéke.

Fifa István elmondta, hogy egy téglaépítésű, háromszobás, összkomfortos, 1000 négyzetméteres telken lévő ház, köves úton, a strand közelében 45–50 ezer euróba kerül. Egy ilyen ház Aradon akár 180-200 ezer eurót is megközelíti.

Mákos Árpád polgármester szerint a román és a magyar oldalon is szondázott közvélemény alapján a jelenleg 5800 fős Battonyán a következő két-három évben közel ezer fővel nőhet a lélekszám.