Mivel elégedetlen az orosz erők teljesítményével a kurszki régióban, ahová betörtek az ukránok, Vlagyimir Putyin új vezetőt nevezett ki az ottani katonai akciók koordinálására.



Putyin elnök az orosz államtanács 52 éves titkárát, Alekszej Djumint bízta meg a kurszki régióban zajló harci műveletek irányításával a hét elején – értesült a Kyivpost.

Az orosz vezérkari főnök, Valerij Geraszimov augusztus 7-én, szerdán még pozitívan értékelte a kurszki helyzetet, amelynek a legtöbb harctéri jelentés igencsak ellentmondott. Az orosz elnök ezt követően bízta meg Alekszandr Bortnyikovot, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatóját, hogy vegye át a kurszki „terrorellenes művelet" irányítását.



Sokakat meglepett, hogy kevesebb mint egy héttel később őt is leváltotta Vlagyimir Putyin, és utódául a most megbízott Alekszej Djumint nevezte ki. Tette ezt annak ellenére, hogy a titkosszolgálati vezető Alekszandr Bortnyikov vezérezredesi ranggal rendelkezik.

Mindez annak a jele lenne, hogy Moszkva beavatkozása nélkül a helyi erők képtelenek kezelni az egyre eszkalálódó kurszki helyzetet?

Több mint testőr

A lap arról is ír, hogy a most megbízott Alekszej Djumin Putyin elnök közvetlen csapatának tagja, aki igazi problémamegoldó hírében áll, és egyszerre képes a hadi, valami a polgári irányításra. Ezen túl a hadseregben és a titkosszolgálatoknál is nagy tisztelet övezi. Ráadásul „Putyin embereként” rendkívüli jogköröket kapott.

Alekszej Djumin már Borisz Jelcin biztonsági csapatának is tagja volt, Putyin elnököt pedig első két ciklusában is „szolgálta” egy nehezen lefordítható pozícióban. Ugyanis Djumin több mint testőr: egyszerre valamiféle kabinetfőnök, tanácsadó, bizalmas barát és védelmi személyzet, aki az orosz elnök közvetlen környezetében dolgozik.

Alekszej Djumin korábban dolgozott a védelmi minisztériumban is, majd 2016-ban a tulai régió kormányzójává nevezték ki, azonban a 2023-as Wagner-lázadás idején ismét igényt tartottak a szolgálataira a védelmi minisztériumban, ahonnan ismét Putyin elnök mellett találta magát az idén.

Az orosz katonai bloggerek azt sejtik Djumin kinevezésének és egyúttal Geraszimov eltávolításának hátterében, hogy utóbbi figyelmen kívül hagyta a hírszerzési információkat, amelyek az ukrán csapatoknak a kurszki határon való betöréséről tudósítottak.