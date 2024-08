Hamarosan hadszintérré válhat a kurszki atomerőmű, amelynek régi blokkjai ugyanolyan sérülékenyek, mint amilyen Csernobil volt, hacsak az oroszoknak nem sikerül rövid időn belül megállítani és stabilizálni a frontvonalat.

Jelenleg a Malaja Loknja települést elfoglaló ukrán ék és a Kurszk városától nyugatra, Kurcsatov település mellett fekvő atomerőmű közti távolság légvonalban 46 kilométer, országúton pedig 68 kilométer.

A következő napok kérdése, hogy vajon mennyire tudják megközelíteni az orosz törzsterületen eddig hatalmas káoszt okozó ukrán egységek a kurszki atomerőművet, amelyet időközben Moszkva megerősített a Nemzeti Gárda egységeivel.

Egy katona géppisztollyal a kezében az égre néz, és ellenséges drónokat észlel 2024. július 31-én az ukrajnai Toretsk körzetben. Kép: Getty Images

A következő órák döntő fontosságúak lesznek, bár mindkét fél szerint minden a tervek szerint alakul. De, vajon mi szerepel a hadműveleti tervekben, és ki mire használja fel a rendelkezésre álló időt?

Óriási káosz az ukrán betörés miatt, legyalulták az oroszokat A kijevi gépesített erők képesek voltak gyors mozgással felszámolni vagy bekeríteni és feladásra bírni az orosz határmenti védelmi pontokat, néhol 10-15 kilométeres mélységben. Immár a 27 ezres Szudzsánál zajlanak a harcok, ahonnan kimenekítették a lakosságot. Moszkva a Nemzeti Gárdával erősítette meg a kurszki atomerőmű védelmét. Szakértővel értékeltük a gyorsan változó, kaotikus helyzetet

Az óvatosságnak megvan az oka. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már 2023 októberben arról számolt be, hogy orosz közlések alapján drónok közelítették meg a kurszki atomerőművet.

A Szovjetunióban készült fényképen Alekszej Ivlev - a kurszki atomerőmű vezérlőegységének vezető mérnöke látható 1979-ben. Kép: Getty Images

Az egyik felrobbant drón kisebb kárt okozott egy olyan épület homlokzatában, amelyben kiégett fűtőelemeket tárolnak. Mindazonáltal az eset után nem mértek nagyobb radioaktív sugárzást a telephelyen.

Amerikai filmben helyettesítette Csernobilt

A Kurszki Atomerőmű Kurszk városától mintegy 40 kilométerre nyugatra fekszik. A közeli Kurcsatov várost az építkezés 1971-es kezdetekor alapították. Jelentősége óriási, hiszen egyike a három legnagyobb oroszországi atomerőműnek, és egyike az ország négy legnagyobb villamosenergia-termelőjének. A kurszki mellett 19 másik orosz régióba is táplál áramot.

A csernobili atomerőmű ötös és hatos számú reaktora körül elhagyatottan állnak a távvezeték-tornyok és ipari daruk 1991-ben. Közel öt évvel korábban, 1986. április 26-án az erőmű négyes számú reaktora felrobbant, minden idők egyik legsúlyosabb ipari balesetét okozva. Kép: Getty Images

A Kurszk I. erőmű felépítése szinte megegyezik a csernobili szerkezettel, két első generációs RBMK blokkból, majd két második generációs blokkból áll. Az 1991-es amerikai televíziós film, a Jon Voight, Jason Robards és Sammi Davis főszereplésével készült, Csernobil: A végső figyelmeztetés a kurszki erőművet és a szomszédos Kurcsatov várost használta fel a csernobili atomerőmű és a Pripjaty alakítására.

A Kurszki Atomerőműnek jelenleg két blokkja működik, kettő leszerelése tart, de két új nyomott vizes már épül is, új típusú VVER reaktorral. (Az I.-es blokkját 2021. december 19-én, pontosan 45 évnyi működés után állították le, a másodikat idén januárban.) A két jelenleg is működő blokkot a tervek szerint 2029-ben, illetve 2031-ben zárták volna be, hacsak valamilyen váratlan helyzet közbe nem szól.

Á la Paks II.

A Kursk Atomerőmű II. két 3+ generációs reaktora a VVER-TOI projekt kísérleti egysége lesz, és egy kis fordulatszámú turbinagenerátorral felszerelt turbinaüzemet tartalmaz, amelyet a Power Machines PJSC gyárt. Időközben a Szentpétervár központjától 26 kilométerre délkeletre fekvő Kolpinóban, a Roszatomhoz tartozó Atomenergomas gyárában április végén meg megkezdődött a Paks II. Atomerőmű 5. blokkjához készülő reaktorberendezés gyártása, amiről a Pakspress is beszámolt.

„2024 végére tervezzük az első adag beton beöntését az alaptestbe, ami az atomerőmű építésének kulcsfontosságú eseménye. Ezzel párhuzamosan a leendő atomerőmű fő berendezéseinek gyártási munkálatai folynak” – mondta erről anno Vitalij Poljanyin, a paksi fővállalkozó Atomsztrojexport vállalat alelnöke, paksi projektigazgató.

Szó sincs még a háború végéről: a megsemmisítés a cél A május-júliusi heves összecsapásokban több, mint havi 30 ezer katonát vesztettek az oroszok, akik a harcok jelenlegi intenzitását még egy ideig fenn tudják tartani, de a további eszkalációnak erőforrás-korlátjai vannak – hangsúlyozta az Economxnak Csiki Varga Tamás, az NKE John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa, akit az egymás felőrlésére és összeomlására játszó háborúról kérdeztünk.

Máshol is „gázos" a helyzet

Nem csupán a háború miatti esetleges nukleáris katasztrófa miatt aggódhatunk, hanem veszélybe kerülhetett a Magyarországra irányuló orosz gáztranzit is, miután Szudzsa városát csütörtök délutánra elfoglalták az ukrán csapatok. Az ukrán energiaügyi miniszter szerint jelenleg rendben zajlanak a gázszállítások az EU felé. Mindezek ellenére a holland TTF gáztőzsde szeptemberi határidős kontraktusának ára csaknem 40 euró/megawattóráig ugrott, ami idei csúcs.

Veszélybe kerülhetett a Magyarországra irányuló orosz gáztranzit, Putyin is megszólalt az ukrán betörésről Az orosz elnök nagyszabású provokációnak minősítette az Oroszország területén végrehajtott ukrán támadást. Egyes források arról számoltak be , hogy a támadó csapatok szerdán átvették az ellenőrzést az Európai Unióba irányuló orosz gáztranzit útvonalát biztosító szudzsai gázmérő-állomás felett.

A szudzsai tranzitponton keresztül Szlovákiába, Ausztriába és Magyarországra érkezik a földgáz, amit Magyarország ugyan nem a piacon vesz, hanem hosszútávú szerződésekkel. Viszont azok kis időbeli lemaradással követik a TTF-árat, így pár hónap múlva begyűrűzhetnek a magasabb árak.

Mi lehet Ukrajna célja?

Kijev döntése, hogy szűkös katonai erőforrásainak nagy részét a határon túlra, Oroszország belsejébe indítja – a címlapokon szereplő, de egyelőre tisztázatlan stratégiai cél érdekében –, Ukrajna számára vagy a kétségbeesés, vagy az inspiráció pillanatát jelzi. És talán a háború új szakaszát is előrevetíti – állapította meg helyzetértékelésében a CNN, amely elképzelhetőnek tartja, hogy nagyobb stratégiai cél van a háttérben, különben miért kockáztatnának Zelenszkijék?

A 42. dandár katonái előkészítik a tüzérséget az orosz állásokra való tüzelésre, miközben az orosz-ukrán háború folytatódik az ukrajnai Harkiv régióban, 2024. augusztus 05-én. Kép: Getty Images

A stratégiai célok egyike lehetett a szudzsai gázterminál időközbeni elfoglalása, amely kulcsfontosságú az Oroszországból Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázszállítás szempontjából. Ez lehet kísérlet arra, hogy Moszkva számára jövedelmező finanszírozási forrást korlátozzanak az ukránok.

A háborúban először kezdtek el beszélni a tárgyalásokról. Oroszországot meghívhatják a következő békekonferenciára, amelyet Ukrajna és szövetségesei tartanak. A tárgyalásokat helyeslő ukránok aránya, bár kisebbségben van, de minimálisan növekszik. És Kijev felett Damoklész kardjaként lebeg a Trump-elnökség lehetősége.

Az orosz védelmi minisztérium által közzétett videofelvételen látható, amint az orosz erők rakétatámadást indítanak az ukrán fegyveres erők haditechnikai eszközei ellen az oroszországi Kurszki terület közelében lévő határ menti területen 2024. augusztus 08-án. Kép: Getty Images

Van-e valódi érdeme annak, hogy Ukrajna harcol és haldoklik anélkül, hogy valódi kilátása lenne arra, hogy a megszállt területeket visszavegye Moszkvától? Vajon Oroszország akarja-e a határozatlan ideig tartó háborút, amelyben pár száz méternyi előre nyomulásért több ezer embert veszít, és látja, hogy szélesebb körű katonai képességeit lassan leépítik a nagyobb hatótávolságú ukrán csapások? – tette fel a kérdéseket az amerikai hírcsatorna, egyben megállapítva, hogy a tárgyalásos rendezés várható közeledtével mindkét fél igyekszik majd javítani a harctéri helyzetén, mielőtt leülne az asztalhoz.

Nem világos, hogy Ukrajna Kurszkba való bevonulását, az orosz atomerőmű megközelítését ez motiválja-e, vagy egyszerűen csak kárt akar okozni ott, ahol az ellenség gyenge. Ugyanakkor ez ritka és jelentős kockázatot jelent Kijev korlátozott erőforrásaival, és talán azt jelzi, hogy az ukránok hisznek abban, hogy nagyobb változás előtt állnak.