A varsói rendőrség tájékoztatása szerint a vádlott zárás után „vadászni” indult a különböző osztályokon, mielőtt egy ékszerbolt mellett döntött. A férfit azzal is vádolják, hogy egy másik bevásárlóközpontból is tárgyakat lopott. Így összességében betöréses lopással gyanúsítják, amiért akár tíz év börtönt is kaphat.

A varsói rendőrség tájékoztatása szerint a személyzet és a vásárlók nem vettek észre semmi szokatlant, mivel a férfi az ablakban állt, és elvegyült a többi próbababa között.

A rendőrök azt mondták, hogy addig állt egy helyben, amíg biztonságban nem érezte magát, majd zárás után végigsétált a különböző osztályokon, mielőtt ékszereket lopott. Végül a biztonsági személyzet vette észre.

A BBC beszámolt arról is, hogy a rendőrség a férfit két másik bűncselekménnyel is vádolja. Az elsőben a késő esti órákban vacsorázott egy másik bevásárlóközpont egyik éttermében, és megvárta, amíg a többi bolt bezár. Ezután bement egy ruhaüzletbe, és lecserélte a ruhatárát, mielőtt visszatért az étterembe egy újabb étkezésre. CCTV-n kapták el, amint a ruhaüzlet részben nyitott redőnyei alatt becsúszott.

Robert Szumiata rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a harmadik, egy másik helyszínen történt incidensnél a férfi zárásig várt, majd több bolt pénztárát kifosztotta.

A férfit három hónapra előzetes letartóztatásba helyezték – közölte a varsói ügyész.