Az Embraer magánrepülőgép, amellyel Prigozsin Szentpétervárra utazott, augusztus 23-án zuhant le Moszkvától északra, és a fedélzeten tartózkodó 10 ember meghalt, köztük két másik Wagner-vezető Prigozsin négy testőre és egy háromfős legénység.

Még mindig nem derült ki, hogy pontosan mi okozta a gép lezuhanását Prigozsin sikertelen lázadása óta két hónappal.

A keleti ortodoxiában úgy tartják, hogy a lélek a halál utáni 40. napon teszi meg végső útját a mennybe vagy a pokolba - írja a Reuters.

Az egykori császári fővárosban, Szentpéterváron található sírjánál édesanyja, Violetta és fia, Pavel virágot helyezett el. A szurkolók Wagner fekete zászlóit lobogtatták, amelyeken koponya és „Vér, becsület, szülőföld, bátorság" mottó volt látható.

Moszkvában és más orosz városokban több tucat Wagner-harcos és orosz ember rótta le tiszteletét a moszkvai és más orosz városok emlékműveknél, miközben az orosz állami televízió hallgatott. Novoszibirszkben autós felvonulást is rendeztek.

Prigozsin lázadása jelentette a legnagyobb kihívást Vlagyimir Putyin elnök uralmának az egykori KGB-kém 1999-es hatalomra jutása óta.

Nyugati diplomaták szerint ez felfedte az ukrajnai háború Oroszországra nehezedő feszültségét.

Miután több hónapon át sértegette Putyint és társait, úgy vélte, nem sikerült megfelelően megvívniuk az ukrán háborút, Prigozsin június végén átvette az irányítást a déli Rosztov város felett. Számos orosz repülőgépet lőttek le, miközben Moszkva felé haladtak, majd 200 km-re a fővárostól visszafordultak.

Putyin kezdetben árulónak ítélte Prigozsint, akinek lázadása polgárháborúba billenthette volna Oroszországot, bár később alkut kötött vele a válság enyhítésére.A Telegramon megosztott és a közösségi médiában terjedő felvételen Prigozsin Afrikában jár, de a felvételek készülésének pontos helyét és idején nem tudni. A videó elején Prigozsin a zsoldoscsoport alapító névadójával, Dmitrij Utkinnal falatozik egy repülőgépen. Később mindketten azon a repülőgépen tartózkodtak, amely augusztus 23-án lezuhant Oroszországban.

A videó további részében Prigozsin helyi lakosokkal találkozik, ételt osztogat nekik, illetve más katonai vezetőkkel folytat tárgyalásokat.

Putyin pénteken találkozott a Wagner-zsoldoscsoport egyik legrangosabb volt parancsnokával, és megvitatta, hogyan lehetne a legjobban használni az „önkéntes egységeket” az ukrajnai háborúban.