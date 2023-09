Bush-t a jaltai európai stratégia (YES) kijevi konferenciáján kérdezték a múlt hónapban lezajlott repülőgép-szerencsétlenségről, amelyben meghalt a Wagner-zsoldoscsoport alapítója, és a Kreml vendéglátóipari szerződéseit is magában foglaló élelmiszeripari birodalom vezetője, Jevgenyij Prigozsin.

Megdöbbentett, hogy a minap láttam egy képet egy szentpétervári G8-csúcsról, ahol Prigozsin volt az a fickó, aki felszolgálta nekem az ételt

– mondta a volt amerikai elnök egy videóban. Hozzátette,

csak annyit tudok, hogy túléltem.

Amint arról a Newsweek már korábban beszámolt, a találkozóra a 2006-os szentpétervári G8-csúcs előtt került sor, amely után Bush és Vlagyimir Putyin elnök közösen nyilatkozott az atomfegyverek elterjedésével és az atomenergiával kapcsolatos tárgyalásairól.

Dmitrij Kolezev független orosz újságíró által az X-en (korábban Twitteren) közzétett képen látható, hogy Busht is a Wagner alapítója szolgálta ki 2002-ben.

Jevgenyij Prigozsin szolgálja ki George Busht Kép: Twitter

A képen Prigozsin a volt republikánus elnök válla mellett látható.

Prigozsin kilenc év börtönbüntetés letöltése után először hot dog üzletet indított, vegyesbolt-láncot vezetett, majd előkelő éttermeket nyitott.

A The New York Times szerint az egyik az „Új-sziget" volt, amely 2001-ben Jacques Chirac volt francia elnök, 2003-ban pedig Putyin születésnapi ünnepségeinek adott otthont. A lap beszámolt arról, hogy Prigozsin a beceneve ellenére nem volt szakács, sőt VIP-vendégeinek üres tányérjait is maga takarította ki.

Pénteki beszédében Bush kijelentette, hogy Putyint itt az ideje megállítani.

A volt amerikai elnök utalt arra a sokat idézett megjegyzésre is, hogy amikor 2001-ben először találkozott Putyinnal, „meglátta a lelkét" miután a szemébe nézett, de hozzátette, hogy az orosz vezető azóta megváltozott.

Ha a szemébe néztem volna elnökségem végén, egy másik lelket láttam volna

– mondta Bush.