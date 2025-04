Vádat emelt a berlini ügyészség egy 40 éves férfi ellen, aki egy gyógyíthatatlan betegek fájdalmainak csökkentésére összpontosító ápolószolgálatnál dolgozott, és 2021 szeptembere, valamint 2024 nyara között több gyilkosságot is elkövetett.

A gyanúsított több esetben az áldozatok lakásának felgyújtásával próbálta eltüntetni a bizonyítékokat.

Egy 25 éves nőnek például a gyanú szerint különböző kábítószerek halálos keverékét adta be az áldozat berlini lakásán azzal a szándékkal, hogy megölje. Ugyanilyen hatású gyógyszerkeveréket adott be az orvos egy másik, 57 éves áldozatának is, a méreg pedig a légzőizmok megbénításával néhány percen belül halált is okozott.

Félrevezetési céllal az egyik esetben maga hívta ki a mentőket, azt állítva, hogy már megkezdte az újjáélesztést. Volt olyan nap is, amikor két páciensét is megölte, majd az egyiknek fel is akarta gyújtani a lakását. Azonban amikor nem járt sikerrel, felhívta az egyik hozzátartozót, hogy nem tud bemenni a lakásba, mert senki nem válaszol a csengetésre.

Az ügyészség és a rendőrség közös nyilatkozata szerint az orvos pusztán a gyilkosság iránti vágyától vezérelve ölte meg áldozatait, később azonban hozzátették, a nem haldokló páciensek megölése mögött alantas indíték és alattomosság is húzódik.

A gyilkosságsorozatra a halált okozó tűzesetek miatti nyomozás kapcsán derült fény, amiknek köszönhetően az ápolószolgálat jelzései alapján lebukott a német tartományokban tevékenykedő palliatív orvos.

A nyomozócsoport 395 eset aktáit vizsgálta meg, amelyekből 75-ször a nyomozás folytatására okot adó előzetes gyanú is felbukkant. Jelenleg további öt exhumálást terveznek. Az előzetes letartóztatásban lévő vádlott nem tett vallomást.