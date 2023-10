Boris Rhein egyik kihívója Hessenben az SPD párti Nancy Faeser, aki a szövetségi belügyminiszteri tisztségét tölti be – ezzel rendkívül népszerűvé vált a tartományban. Idén nyáron például a Wiesbadeni Borfesztiválon tett látogatása során a járókelők gyakran kértek tőle mobiltelefonos szelfiket, amelynek a barátságos természetű politikusnő szívesen eleget tett – idézi az Augsburger Allgemeine Zeitung. A szövetségi minisztert a tartományi választási kampányában egy hatósági vezető felmentése körüli affér hátráltatta, amely ügy téma lett a Bundestag belügyi bizottságában is, erodálva a kancelláriabeli pozícióját. „Hessenben azért küzdök, hogy minden gyermeknek a legjobb lehetőségei legyenek, illetve, hogy az ipar továbbra is erős maradjon, tisztességes béreket fizessenek, és hogy a lakhatás megfizethető legyen” – írta a politikus a nap elején az X-en