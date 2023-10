A Wiesbaden fővárossal rendelkező Hessen tartomány északon Alsó-Szászországgal, északkeleten Türingiával, délkeleten a bajorokkal, délen Baden-Württemberggel, délnyugaton Rajna-vidék-Pfalz-cal, északnyugaton pedig Észak-Rajna–Vesztfáliával szomszédos. A Hessen 6,4 milliós lakosságának több mint felét magába foglaló Rajna–Majna régió gazdasági szempontból a tartomány legfontosabb, autóipari, vegyipari és pénzügyi régiója, ahová Frankfurt am Main, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach am Main, Hanau, Rüsselsheim városok is tartoznak. Hessenben található Európa egyik legnagyobb tőzsdéje, a frankfurti tőzsde is. A tartományok rangsorában Hessen az ötödik legnagyobb hozzájárulást adja a német gazdasági teljesítményhez, 2021-ben ez 302,5 milliárd euró volt.