Anglia-szerte gyógyszerészek ezrei mérhetik fel és kezelhetik a betegek arcüreggyulladását, torokfájását, fülfájását, vagy éppen az övsömört anélkül, hogy háziorvoshoz kellene fordulniuk, vagy fel kellene íratniuk gyógyszert – írja a Sky News. A lépés célja, hogy több helyet biztosítsanak az embereknek, ahol megkapják a szükséges ellátást, ezzel pedig évente 10 millió háziorvosi időpont szabaduljon fel.

Amanda Pritchard, az NHS vezérigazgatója elmondta:

A háziorvosok már most is milliókkal több embert kezelnek havonta, mint a járvány előtt, de a népesség elöregedésével és a növekvő betegségek miatt több lehetőséget kell biztosítani az embereknek az ellátáshoz való hozzáférésért.

Az emberek értékelik a gyógyszerészüktől kapott támogatást, és mivel tízből nyolc lakik 20 perces sétára egy gyógyszertártól, ez tökéletes hely arra, hogy kényelmes szolgáltatást nyújtson az embereknek – tette hozzá.

Leyla Hannbeck, a Független Gyógyszertárak Szövetségének vezérigazgatója üdvözölte a lépést, de figyelmeztetett, hogy a gyógyszertárak jelenleg annyira alulfinanszírozottak, hogy sokszor rövidítik a nyitvatartási időt vagy éppen be is zárnak.

Rishi Sunak miniszterelnök szerint az úgynevezett közösségi gyógyszertárak már most is óriási munkát végeznek a kisebb betegségek kezelésében, és a Pharmacy First szolgáltatással – amelyet 645 millió fonttal támogatnak – eltökélt szándékuk, hogy az össze lehetőséget kiaknázzák a rutinszerű ellátás biztosítására.

Azok a betegek, akiknek kezelésre vagy vényköteles gyógyszerre van szükségük olyan esetekben, mint a fülfájás, mostantól közvetlenül a gyógyszertárban kaphatják meg, háziorvosi előjegyzés nélkül.

Paul Rees, az Országos Gyógyszertári Szövetség vezérigazgatója azt mondta, hogy a rendszer kihasználja a gyógyszerészek gyógyszerszakértői erősségeit, és felszabadítja a háziorvosokat más munkákra.

A betegek kényelmes klinikai tanácsot kapnak, közel lakhelyükhöz, munkájukhoz és üzletükhöz

– tette hozzá.