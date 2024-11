A svájci Luzern legrégebbi templomába látogatókat nagy meglepetésként érheti, hogy egy mesterséges intelligenciával működő hologram fogadja őket, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus.

A luzerni Szent Péter-kápolna a város egyetemének AI-laborjával együttműködve dolgozta ki a különleges kísérleti installációt, amely a tudomány és a művészet határmezsgyéje. A projekt lényege, hogy a hívek és az istenkeresők interakcióba léphetnek Jézus hologramos ábrázolásával.

AI-Jézus a „Béke legyen veled, testvér” szavakkal szólítja meg a felhasználókat, és arra bátorítja őket, hogy osszák meg vele mindazt, ami a szívüket nyomja. Az eddigi tapasztalatok alapján a Deus in Machina (Isten a gépben) installáció száz különböző nyelven beszél, akárcsak anno az apostolok.

Az AI-Jézus „csodatetteiről” beszámoló Euronews azt is írja, hogy a többek között teológusi segítséggel megalkotott szakrális mesterséges intelligenciával való diskurálás hivatalosan nem számít gyónásnak. A Jézus-programot ugyanakkor nagyrészt az interneten fellelhető szentírási és teológiai szöveget segítségével tanították be, és tanai elsősorban Szent Pál teológiai nézeteit követik.

A projekt egyelőre kísérleti fázisban van, amelynek eredményeit a hónap végén fogják megvitatni. IA-Jézus minden esetre már most felkorbácsolta az indulatokat: csak a két szélső értéket említve, volt olyan, aki végtelenül nevetségesnek, más pedig kínosnak vagy borzasztóan sértőnek találta.

