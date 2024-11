A Perplexity egy mesterséges intelligencia-alapú keresőmotor, ami az internetes keresés jövőjét ígéri: nem mintha ugyanerre már nem lenne képes a Google, a Microsoft vagy épp az OpenAI rendszere. És ahogy az előbb felsorolt startupok esetében, úgy a Perplexity is kínál előfizetéshez kötött, jóval fejlettebb Pro változatot, ami szemben például az OpenAI GPT-modelljeivel, több fajta nyelvi modellt is a kezünkbe ad, valamint különböző fájlokat is képes analizálni.

A Perplexity képes komplex problémákat megoldani, összefoglalni és visszakérdezni, mindezt a lehető legfejlettebb, nyilvánosan is elérhető nyelvi modellekkel kombinálva – írja a HWSW.

Ugyan ezzel az előfizetéssel a Revolut Premium tulajdonosok is élhetnek már egy éven keresztül, most ugyanennyi időre a Magyar Telekom előfizetői is megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával.