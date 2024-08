Hétfőn Oroszország több mint 200 rakétát és drónt lőtt Ukrajna fölé, a támadásban legalább hét ember meghalt. A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War elemzői szerint Moszkvának valószínűleg nincs akkora védelmi-ipari kapacitása, hogy ilyen masszív, hasonló léptékű csapásokat rendszeresen tudjon tartani.