Biztonsági incidens miatt péntek kora délután kiürítették a londoni Gatwick repülőtér déli terminálját. A sussexi rendőrség közlése szerint elővigyázatosságból tűzszerészeket is küldtek a helyszínre, és biztonsági kordon is érvényben van.

A terminált azért kellett kiüríteni, mert egy az egyik poggyászban feltételezhetően tiltott tárgyat találtak. A hatóságok szerint az incidens jelentős fennakadásokat okoz, a terminál környékén több utat is lezártak, ezért azt tanácsolták a lakosságnak ,hogy lehetőség szerint kerüljék el a területet. A Gatwick Express közölte, hogy vonatai nem állnak meg a repülőtéren – írja a Sky News.

A large part of the South Terminal has been evacuated as a precaution while we continue to investigate a security incident.



Passengers will not be able to enter the South Terminal while this is ongoing.



Safety and security of our passengers and staff remains our top priority.… pic.twitter.com/srjjz4rra0