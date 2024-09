Ursula von der Leyen egy héttel ezelőtt Jekatyerina Zaharievát nevezte ki az innovációért, kutatásért és oktatásért felelős uniós biztosnak. A döntés több kivetnivalót is hagy maga után, mivel a korábbi bolgár igazságügyi miniszter és a kabinetfőnök múltja több tisztázatlan ügyet is rejt – írja a Euronews.

Az Euractiv brüsszeli forrásai szerint Zaharijevára kemény kihallgatás várhat az Európai Parlamentben, amelyen jó pár kényes kérdésre választ kell adnia.

2018-ban a bolgár hölgy a kabinetjének igazságügyi minisztere volt, amikor Bulgáriát egy jelentős korrupciós botrány rázta meg. A külföldiek ugyanis 5 ezer euró kenőpénzért cserébe bolgár útlevelet kaphattak.

A hírek szerint a Boriszov-kabinet koalíciós pártja, a VMRO állt a botrány középpontjában, azonban erről hivatalos bírósági ítélet még nem született.

A politikus múltjának egyik kiemelt ügye 2019-be vezethető vissza, amikor Jordan Kamchev, bolgár útlevéllel is rendelkező észak-macedón üzletembert javasolta az ország szkopjei tiszteletbeli konzuljának.

Kamchev végül számos más botránya miatt nem kapta meg a posztot, pedig az diplomáciai mentelmi jogot biztosított volna számára. A javaslat idejében ráadásul az üzletember irányította az észak-macecón médiát, amely aktívan kampányolt Bulgária ellen a korábban Nikola Gruevszki miniszterelnökhöz köthető VMRO-DPMNE párt javára.

A gyanú szerint Kamchev finanszírozza a jelenleg hatalmon lévő VMRO-DPMNE-t, amelyről azt mondják, hogy Oroszország érdekében akadályozza az ország EU-integrációját.

2021-ben Petar Bogoevszki észak-macedóniai politikus állítása szerint Kamchev 8 millió eurót fizetett, hogy a bolgár hatóságok segítségével védelmet nyerjen a vádemelés ellen, illetve, hogy a tranzakció környékén Zaharieva férjének neve is szerepel.

A Forbes szerint egyébként Kamchev a 2 milliós lakosú ország leggazdagabb embere, 2023-ban pedig az USA korrupció miatt szankcionálta.

Nyikolaj Sztajkov, az Anti-Corruption Fund civil szervezet oknyomozó újságírója szerint, Alekszander Babakov, orosz állami Duma alelnöktől kiszivárgott e-mailek alapján Zaharieva segített Oroszországnak stratégiai infrastruktúrához jutni.

Boriszov hivatali ideje alatt Bulgária kizárólag Oroszország érdekében építette meg az országot átszelő Török Áramlat gázvezetéket, Kiril Petkov korábbi miniszterelnök 2021 december és 2022 augusztusa között regnáló reformista kormánya viszont nem volt hajlandó rubelben fizetni az orosz gázért, így Bulgária azóta nem kapott orosz gázt a vezetéken.

A Török Áramlat persze ettől függetlenül továbbra is működik, amelyen keresztül Oroszország továbbra is szállít gázt Szerbiába, Magyarországra és Ausztriába is.