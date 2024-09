Strasbourgban Ursula von der Leyen először a parlamenti frakcióvezetőket és az Európai Parlament elnökségét tájékoztatta az új Európai Bizottság összetételéről és struktúrájáról, majd ugyanezt egy sajtótájékoztatón is megismételte.

„A kollégium minden tagja egyenlő, és minden biztosnak megvan a felelőssége a célok elérésében” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke. A biztosi testületben Várhelyi Olivér lesz a felelős a közös európai egészségügyi unió felépítéséért, valamint ő fogja vezetni a rák leküzdésére és a betegségmegelőzésre irányuló munkát – írja az Euronews.

A bizottság elnöke azzal kezdte beszédét, hogy az új testület pontosan tükrözi a politikai vállalásokat és célokat. A felálló testület hat fő célja a demokrácia megerősítése, egy körkörös, szénmentes gazdaság kialakítása, a kohézió fejlesztése, új tagállamok felvétele, az innováció és a kedvező befektetési környezet kialakítása.

Újrázó biztosként jelentéktelenebb tárca

Tieger Endre, az EU-Monitor szerkesztője lapunknak megjegyezte a kinevezések kapcsán, hogy Ursula von der Leyen kényesen figyelt a földrajzi egyensúlyra és a lakosság méretarányosságának az egyensúlyára is. Ez a magyarázata annak is, hogy megosztva jelölte ki az ügyvezető alelnököket.

Másrészről vannak szokatlan jelölések, és ezek közé tartozik Várhelyi Olivéré is. Furcsa, hogy valaki egy újrázó biztosként egy jelentéktelenebb tárcát kapjon, mint amit az előző ciklusban. A brüsszeli várakozások szerint a magyar biztos kinevezését az Európai Parlament nem fogja jóváhagyni, ami más biztosoknál is előfordulhat.

Az Euroatlantic elemzője szerint viszont az egészségügy és az állatjólét területét is vihetné úgy a magyar biztos, hogy erre is egyre többen odafigyeljenek. Mivel a Bizottságnak van egy hierarchikus struktúrája, elnök-alelnökök-biztosok rendszere, ezért Várhelyi Olivér is több alelnök közvetlen irányítása alatt dolgozhat majd, ha megválasztják.