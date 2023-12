ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az oroszországi Ulan-Ude városvezetése szerződést kötött a CASS nevű helyi, állatok befogására specializálódott szolgálattal. Ezt dokumentumok is bizonyítják, amelyek elérhetők a hivatalos állami közbeszerzési portálon. Az ulan-udei állatvédők most kutyák illegális meggyilkolásával vádolják a vállalatot – írja a független orosz portál, a Meduza.

A megállapodás az önkormányzat és a cég közt egész pontosan a város három kerületére terjedt ki, ahol alapvetően a kóbor állatok befogására, gondozására, majd új gazdához juttatására szólt a szerződés. Illetve indokolt esetben az elaltatásra.

A CASS 2019-ben nyerte el először a kóbor állatok befogására kiírt pályázatot Ulan-Udében, legutóbb pedig egy 27 millió értékű, egy évre szóló szerződést kaptak az önkormányzattól, és közel háromezer kóbor kutyát kellett volna begyűjteniük.

A város lakói már 2019-ben elkezdtek panaszkodni, hogy a vállalat mérgezett nyilakat használ az ebek ellen, amelynek következtében az állatok elpusztulnak. Sőt, az egyik helyi lakos névtelen levelet tett közzé a városi lapban arról, hogy a CASS munkatársai a háza udvaráról próbálták meg ellopni a kutyáját. A CASS mindezt tagadta.

Az állatvédők azzal is megvádolták a céget, hogy többek között tömegével égetik el kemencében a kiskutyákat. A vállalat ezeket a vádakat is visszautasította, és nehezményezte, hogy az állatvédők illegálisan léptek be a kenneleik területére. Az ügyészségnél is történt feljelentés, ahol végül nem indítottak eljárást.