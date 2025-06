Újabb csőtörés miatt most már ötödik napja nincs víz Nyergesújfalun, Lábatlanon és Süttőn – írja a 24.hu.

Szombaton derült ki, hogy sorozatos csőtörések miatt nagyjából 14 ezer ember maradt víz nélkül a Komárom-Esztergom vármegyei településeken.

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy vasárnap este a korábbi csőtörés elhárítása a jelzetteknek megfelelően lezárult, a rendszer óvatos – alacsony nyomás melletti – feltöltése megkezdődött és a tervezetteknek megfelelően haladt, a tűzcsapok zömén megjelent már a víz.

Éjszaka azonban a Duna és a 10. sz. főút közötti, 300-as csövön újabb törés keletkezett, amelynek következtében a hálózatot sajnos ismételten le kellett zárnunk. Munkatársaink haladéktalanul kivonultak a helyszínre, és megkezdték a hibaelhárítást. A munkálatok időtartama minimum 4–5 órára becsülhető, amennyiben egyéb nehezítő körülmény adódik, úgy akár tovább is húzódhat

– fejtették ki a fejleményeket hajnalban.

A közlés szerint a nap első felében már részleges, majd a fogyasztás növekedésével teljes szolgáltatáskiesés várható a településeken, az ellátás fokozatosan tud majd helyreállni. Az ivóvizet pedig az eddigiekhez hasonlóan vízszállító autóval biztosítják.

Egyelőre nem tudni arról, hogy orvosolták volna a problémát mostanáig, de az ígéret értelmében

hétfő délutánig is eltarthat a javítás.

Csőtörés miatt több Balaton-parti településen is vízhiány lépett fel

Vonyarcvashegyen szombat késő este szintén csőtörés volt, emiatt fennakadások álltak elő az ivóvíz-szolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson, a 71-es főúton a forgalmat is korlátozni kellett. A hiba elhárítását követően újabb csőtörés történt a közelben – közölte honlapján és a közösségi médiában vasárnap a Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt.

Az MTI-vel is megosztott közlemény szerint ennek nyomán a járda, valamint az ott található buszmegálló burkolata beszakadt, az aszfaltréteg megsérült, s a kiömlő víz magánterületre is behatolt. Ugyanakkor a járműveket is elterelték. Hétfő reggelre elhárították a csőtörést a zalai Balaton-parton, bár még a DRV részéről azt közölték, átmenetileg nyomáscsökkenés várható, s a fogyasztás ideiglenes visszafogását kérték.