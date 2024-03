Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Az elmúlt öt évben a Johnson & Johnson, innovatív gyógyszeripari vállalat nem csak a klinikai vizsgálóhelyek számát, hanem a bevont betegek számát is növelni tudta Magyarországon – mondta Kiss Gergely, a Johnson & Johnson (korábbi néven Janssen-Cilag Kft.) klinikai vizsgálati csoportjának igazgatója egy háttérbeszélgetésen.

A gyógyszercég 2010 és 2022 között 9 milliárd forintot költött Magyarországon kutatás-fejlesztésre. A vállalat által előállított teljes bruttó hozzáadott érték 2022-ben megközelítette a 61 milliárd forintot.

Kiss Gergely kiemelte: a klinikai vizsgálatok értékteremtő tevékenységek, amelyekkel valóban minden résztvevő jól jár. Regionális szinten is kiemelkedő számú és komplexitású klinikai vizsgálatot végez Magyarországon a Janssen – a Johnson & Johnson vállalata –, amely 2024-től az anyacég márkaneve alatt, Johnson & Johnson néven folytatja működését.

A cég 2022-es árbevétele az Opten adatai szerint 109,5 milliárd forint volt az egy évvel korábbi 93,6 milliárd forint után. Magyarországról látják el gyógyszereikkel a dél-európai országok nagy részének betegeit. A cég árbevételének egyharmada Magyarországon realizálódik, a kétharmada pedig export – mondta Dobi Etelka, a Johnson & Johnson kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője.

Organikusan nő a klinikai vizsgálatok száma

Tavaly több mint 383 új páciens bevonásával összesen mintegy 600 magyar beteg vett részt a vállalat égisze alatt zajló klinikai vizsgálatokban: ők összesen 185 helyszínen, több mint ezer egészségügyi szakember bevonásával jutottak hozzá a másképp nem elérhető innovatív terápiákhoz.

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a vállalat 2024 év végéig több mint 50 új vizsgálóhelyen tíz új klinikai vizsgálatot indít országszerte.

A terápiás területeket az immunológiai, az onkológiai és a hematológiai jelenlét jellemzi, miközben a Covid-járvány elmúltával a fertőző betegségek és az oltóanyagok háttérbe szorultak. A neurológia területén korábban tapasztalható enyhe visszaesés 2024-ben ugyancsak fordulni látszik.

A klinikai vizsgálóhelyek száma 2019-2023 között:

2019-ben: 154;

2020-ban: 177;

2021-ben: 181;

2022-ben: 184;

2023-ban: 185.

A Johnson & Johnson több mint 30 éve van jelen Magyarországon – mondta Ana Maria Vargas, a Johnson & Johnson Innovative Medicine hazai leányvállalatának (Janssen-Cilag Kft.) országigazgatója.

A Janssen nevet a továbbiakban nem használják, ugyanakkor a névváltozás nem érinti a vállalat jelenlétét az egészségügyben, valamint annak termékportfólióját, a gyógyszerei nevét, illetve a szakmai-tudományos együttműködéseit sem.

A Johnson & Johnson klinikai vizsgálataiban Magyarország meghatározó szereplő a közép-európai régióban, az itthon végzett vizsgálatok volumene és a bevont betegek száma is meghaladja a vállalat számára ugyancsak törzsországoknak számító Csehország, Bulgária, Ukrajna és Románia hasonló mutatóit, illetve a jelenleg Romániában zajló, Johnson & Johnson szponzorálta vizsgálatok is a magyar vállalat irányítása alá tartoznak. A klinikai vizsgálati aktivitás tekintetében a Johnson & Johnson Magyarországon is a piacvezető iparági szereplők egyike – mondta Kiss Gergely.

A gyógyszercég K + F-befektetéseinek döntő hányadát a klinikai vizsgálatok adják, amelyek költségeit a magyar Johnson & Johnson Innovative Medicine viseli, így azok nettó megtakarítást jelentenek a finanszírozónak, és a kapcsolódó kiadások adóvonzata is az államkasszát gyarapítja – mondta Ana Maria Vargas a cég országigazgatója.

A vállalat 2004-2022 között 125 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe, a foglalkoztatással kapcsolatos közterhek, társasági és iparűzési adó, valamint ágazati különadók formájában. Összehasonlításképpen ez Szeged és Pécs együttes éves költségvetési mérlegfőösszege. A Janssen 2022-ben a magyarországi árbevételének közel 60 százalékát fizette be az államkasszába.

Magyar gyökerek

Kevéssé ismert, hogy a vállalatot 1886-os indulásától kezdve magyar dolgozók magas szintű szakértelme, kiemelkedő szorgalma segítette. New Brunswickot, ahol a Johnson & Johnson központja található, régebben „az Egyesült Államok legmagyarabb városaként” emlegették az ott élő magyar bevándorlók nagy száma miatt. Történetük összefonódik a vállalatéval, ahol egy időben az alkalmazottak több mint kétharmada magyar volt. Innen származik a cég egykori beceneve: „Hungarian University”.

A gyógyszercég 160 országban van jelen, 130 ezer alkalmazottja van és 18 féle olyan gyógyszert gyártanak, amit az Egészségügyi Világszervezet, a WHO a nélkülözhetetlen gyógyszerek listájára felvett. A cég termékeit egymilliárd ember használja naponta. 2023-ban 15 milliárd amerikai dollárt fordítanak kutatásra és fejlesztésre.

A 40 százalékos különadót firtató kérdésre Ana Maria Vargas az Economxnak azt mondta, minden tekintetben együttműködnek a kormánnyal, de nagyon szeretnék, ha az extraprofitadót 2024 év végén, ahogy ígérték, kivezetnék.

A gyógyszerbefogadásokkal kapcsolatban azt mondta: az innovatív gyógyszereket az európai átlagnál lassabban fogadják be. Ugyanakkor érezhető, hogy a egészségügyi döntéshozók partnerek a megoldáskeresésben és mihamarabb szeretnék a betegeket az innovatív terápiákhoz hozzájuttatni.

Úgy fogalmazott, jó hír, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 2024 év elejétől több innovatív terméket is befogadott a támogatotti körbe, például az onkológia és a depresszió területén.