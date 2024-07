Bár úgy tűnik, Kamala Harris a legzökkenőmentesebb választás Joe Biden helyére, politikai előélete és népszerűségi mutatói befolyásolhatják esélyeit Donald Trumppal szemben. Egyes felmérések szerint a mostani alelnök jobban teljesítene egy Trump elleni választáson, mint Biden tette volna.

Joe Biden kedvencének viszonylag alacsony támogatottsága (38,6 százalék a Five Thirty Eight legutóbbi felmérésének átlaga szerint) aggodalomra adhat okot a demokraták számára. A fekete és a spanyolajkú szavazók körében is magasabb a támogatottsága, mint Bidené, két kulcsfontosságú demográfiai csoport, amelyek körében Biden a 2020 óta láthatóan veszített támogatottságából – írja a Forbes.

Az abortuszjog komoly fegyver lehet a kezében

Alelnökként Kamala Harris gyakran beszélt az abortuszjogokról, és sürgette is a kormányt, hogy kiemelten foglalkozzon a kérdéssel, ami potenciális előny lehetne, mivel az abortusz a republikánusok számára komoly politikai tehertétel, amióta a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a Roe kontra Wade ügyet.

Egy guatemalai útja során, alig hat hónappal hivatali ideje megkezdése után, amikor a bevándorlás kezelésével bízták meg, feldühítette a progresszíveket azzal, amikor azt mondta a guatemalaiaknak, hogy „ne jöjjenek” az Egyesült Államokba, majd még több visszatetszést váltott ki, amikor az NBC műsorvezetőjének azt válaszolta, amikor arról kérdezték, hogy miért nem járt az amerikai határon,

és nem jártam Európában sem, nem értem, mire akar kilyukadni.

Hetekkel később, amikor az első határlátogatását bejelentették, a Politico szerint ez váratlanul érte a munkatársait, akik egy meg nem nevezett munkatársra hivatkozva arról számoltak be, hogy a kommunikációs hiba egy alavetően diszfunkcionális környezetet tükröz, ahol magas a fluktuáció és a felülről lefelé irányuló lekezelő mentalitás, amelyben a munkatársak ötleteit gyakran elutasították. Harris szóvivője viszont határozottan visszautasította ezt a jellemzést a lapnak adott válaszában.

Tanulhatna a 2020-as előválasztási kudarcból

Kamala Harris 2020-as elnökválasztási kampánya, amikor még kaliforniai szenátorként tevékenykedett, alulmúlta a várakozásokat, és még az előválasztási szavazás megkezdése előtt kénytelen volt visszalépni, miután küzdött az alacsony szavazati arányok megfordításáért és a pénzügyi támogatás megerősítéséért. A Times 2019-es cikke pedig egy sor stratégiai hibát és személyzeti problémát felderített.

Harrist több évtizedes ügyészi karrierjével kapcsolatban (2004-2010 között San Francisco kerületi ügyészeként, majd 2011-2017 között kaliforniai főügyészként dolgozott) a baloldalról is számos kritika érte, többek között az, hogy

nem tett eleget a rendőrségi visszaélések kivizsgálásáért, és hogy főügyészként közel 2000 marihuánával kapcsolatos bűncselekmény miatt hozott ítéletet.

Előny, hogy Kamala Harris zökkenőmentesen átvehetné Joe Biden kampánypénzét, mivel már rajta van a listán, így a demokraták elkerülhetnék azt a bonyolult finanszírozási folyamatot, hogy a pénzt átutalják egy másik jelöltnek.

Egyre jobban élte az alelnöki szerepét

Egyes demokraták úgy vélik, hogy a közvélemény megítélése kedvezően megváltozott az elmúlt években, mivel Kamala Harris finomította az alelnökséghez való hozzáállását, és elkerülte néhány korai botlása megismétlését – írta szombaton a The Washington Post.

Azt látjuk, hogy egyre jobban beleéli magát az alelnöki szerepbe

– mondta Bakari Sellers volt dél-karolinai állami törvényhozó.

Úgy tűnik, Kamala Harris büntető igazságszolgáltatással kapcsolatos nézetei ügyészként eltöltött ideje óta jelentősen változtak. A szenátusban töltött ideje alatt támogatta a kábítószer-dekriminalizációs törvényeket, és kijelentette, hogy „senkinek sem kellene börtönbe mennie füvezésért”, amikor Biden 2022-ben kegyelmet adott több ezer, marihuána birtoklásáért elítélt embernek, és ezt a mondatot azóta is emlegeti a téma megvitatásakor.

Bár 2009-ben megjelent „Smart on Crime” című könyvében azt írta, hogy támogatná, ha több rendőr lenne az utcákon, 2020-ban, George Floyd meggyilkolása után a The New York Timesnak már azt mondta: „A status quo szerinti gondolkodás azt vélelmezi, hogy a több rendőr az utcákon nagyobb biztonságot teremt., de ez egyszerűen tévhit.”

Mit mondanak a közvélemény-kutatások?

Harris jobban szerepelt Trumppal szemben, mint hat másik potenciális Biden-helyettesítő a CNN néhány héttel ezelőtti felmérésében, amely szerint két ponttal maradt csak le Trump mögött, szemben Biden hat százalékpontos hátrányával.

A Politico/Morning Consult júniusi felmérése szerint több fekete szavazó (67 százalék) látja kedvezően Harrist, mint Bident (63 százalék), és a spanyolajkú szavazók is nagyobb arányban szimpatizálnak a politikusasszonnyal.

Harris védelmezői a közvélemény kedvezőtlenebb megítélését a szexizmusnak, a rasszizmusnak és a rossz sajtójának tulajdonítják. Laphonza Butler szenátor (D-Kalifornia), Harris korábbi tanácsadója októberben azt mondta a The Timesnak, hogy a Harrisben kételkedő demokratáknak „hagyják abba a mellébeszélést” és hanyagolják a „tiszteletlen” kritikát.

A hivatalán belüli működési zavarokról szóló, nem túl hízelgő hírek sorozata és a Guatemalában elkövetett retorikai botlásai után a Fehér Ház 2021 novemberében nyilvánosan megvédte Kamala Harrist egy nyilatkozatban. Harrist egy bátor vezetőnek írták le, „aki vállalja az ország előtt álló kulcsfontosságú kihívásokat: a szavazati jogtól kezdve a migráció kiváltó okainak kezelésén át a szélessávú internet kiterjesztéséig”.