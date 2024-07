A Reuters értesülései szerint – amik a Fehér Házból és a Demokrata Nemzeti Bizottságból érkeztek – Kamala Harris alelnök lehet a legesélyesebb alternatíva Joe Biden leváltására a demokrata párton belül. Az értesülést hét magas rangú tisztviselő is megerősítette a hírügynökségnek.

Joe Biden amerikai elnök először fog nyilatkozni pénteken a nagy nyilvánosság előtt az ABC Newsnak, miután közmegegyezés szerint erőteljesen leszerepelt a június 27-én tartott elnökválasztási vitában, kihívója Donald Trumppal szemben.

Biden és stábja a vita óta kerülte a sajtómegjelenéseket, az újságírók kérdéseire sem válaszolt a történtek értékelése kapcsán. A megmérettetésen a regnáló elnök többször is belezavarodott beszédébe, hangja elcsuklott, és előfordult, hogy több másodpercig hallgatott, hogy összeszedje gondolatait. Ezzel szemben Trump az elemzők szerint kifejezetten határozott és agresszív hangnemet ütött meg, kiállásával egyértelműen a demokrata elnök fölé kerekedett. Azonban nem szabad elmenni amellett sem, hogy a 34 vádpontban jogerősen elítélt republikánus jelölt a New York Times számlálása szerint 26 alkalommal állított teljes valótlanságot a vita során. Ugyanakkor ellenfele állításai többnyire megállták a helyüket, és az elemzők szerint Biden sokkal több tényszerű adattal támasztotta alá érvelését (amikor éppen nem keverte össze a számokat).

A súlyos leszerepelést követően sokakat meglepett Bidennek a vita másnapján tartott 15 perces észak-karolinai kampánybeszéde, amiben arról beszélt, hogy folytatja a küzdelmet az Egyesült Államokra leselkedő egzisztenciális fenyegetés ellen, és amit különösebb hibák nélkül, magabiztosságot sugározva vitt végig a koros elnök. A jelenlevők „ég és földként” hivatkoztak a két előadásmód közötti különbségre.

Ugyanakkor most mégis a Demokrata Pártban keletkezett pánikról, és az elnök visszaléptetésétől hangos az amerikai és nemzetközi sajtó. Bár számtalan felszólítás érkezett Biden visszalépésére, többek között a New York Times szerkesztősége, és egy texasi demokrata képviselő, Lloyd Doggett részéről, az újrázni kívánó idős amerikai elnök kampányszóvivője, Seth Schuster a The Hill kérdésére közölte, hogy nincsenek ilyen terveik. Az elnök a pénteken Wisconsinban tervezett, első tévés megszólalásakor a vita óta, végre tiszta vizet önthet a pohárba, és kísérletet tehet választói bizalmának visszaszerzésére.

A vitát elvesztette, de a szavazóit még nem

Minden harmadik demokrata úgy gondolja, hogy Joe Biden amerikai elnöknek be kellene fejeznie újraválasztási kampányát, és 59 százalékuk érzi úgy, hogy túl idős a kormányzáshoz, ugyanakkor egyik prominens megválasztott demokrata sem teljesít jobban, mint ő, a Trump elleni összehasonlításokban. A Reuters és Ipsos kedden lezárult közvélemény-kutatásása szerint a 78 éves Trump és a 81 éves Biden is fenntartja a regisztrált szavazók 40 százalékának támogatását, ami arra utal, hogy

Biden nem veszítette el szavazóbázisát, annak ellenére, hogy közvetlenül a megmérettetés után készült felmérés szerint a nézők 67 százaléka Donald Trump tartotta a szópárbaj győztesének.

Kik jönnek még szóba a demokrata oldalon?

Bár Biden megfogadta, hogy versenyben marad, a kutatás megvizsgálta a potenciális demokra-jelöltek esélyeit, akiknek a neve felmerülhet egy esetleges visszalépés esetén. Kamala Harris alelnöknek például csak 42-43-as vereséget mértek Trumppal szemben. Mivel az egy százaléknyi különbség jóval a közvélemény-kutatás 3,5 százalékpontos hibahatárán belül volt, így Harris statisztikailag ugyanolyan erős, mint Biden. Sőt, az abortuszjogok mellett kampányoló alelnököt a pártszavazók 81 százaléka ítélte meg kedvezően, míg Bident csak 78 százalékuk.

Érdekesnek hathat, hogy a kutatásban választható demokraták nevei közül csak Michelle Obama, Barack Obama volt demokrata elnök felesége mutatott nagyobb esélyt Trump leváltására Bidennél: 50-39-es eredménnyel verné az ex-elnököt a statisztika szerint. Ellenben a volt first lady nem szándékozik elindulni a versenyben.

Trumphoz képest a többi, be nem jelentett potenciális jelölt kikapott volna, így oszlanak meg az arányok:

Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom , a Demokrata Párt feltörekvő sztárja 39-42 százalékkal;

, a Demokrata Párt feltörekvő sztárja 39-42 százalékkal; Kentucky kormányzója, Andy Beshear 36-40;

36-40; Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer 36-41;

36-41; Illinois kormányzója, J. B. Pritzker 34-40 arányban van lemaradva Trump mögött.

Ellenben az 1070 válaszadót számláló közvélemény-kutatásból kiderült, hogy a demokratáknak mindegy ki indul Trump ellen, számukra kevésbé ismert jelöltekre is leszavaznának a párt győzelmének reményében.

Joe Biden (B) és Donald Trump (J) Kép: AFP-Jim Watson és Kamil Kraczynski

Az amerikai elnökjelöltek esélylatolgatása kapcsán Magyarics Tamás, Amerika-szakértő és író nyilatkozott az Economxnak.

Nem a vita dönti el a választást

Biden csúfos felsülése ellenére meg tudta őrizni a bázistámogatóit. A szakértő szerint ennek számos oka van: egyrészről azoknak a vitáknak, amik nem közvetlenül a választások előtt zajlanak, nincsen akkora hatása az eredmények alakulására, másrészt

a republikánus és demokrata szavazók nagy része már eldöntötte, hogy kire fog szavazni, és nem változtatja meg a véleményét egy tévés szópárbaj hatására.

A választók valószínűleg így is le fogják adni a szavazatukat Caligula szamarára (a demokraták jelképe) és elefántjára (a republikánusok szimbóluma). Mint ahogy Caligula római császár is kinevezte a lovát konzullá, az amerikai politikában időnként felmerül a kritika, hogy

bizonyos elnökjelöltek vagy politikusok nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal, kompetenciával vagy erkölcsi alapokkal a vezetői szerep betöltésére, mégis komoly támogatottságnak örvendenek.

A demokraták kitartanak azon hitük mellett, hogy Trump ismételt hatalomra kerülése véget vetne a demokráciának, míg a republikánusok szerint Biden egy európai típusú szociáldemokrata irányba vinné el az ország vezetését, például magasabb adók bevezetésével.

Kamala ideje még nem jött el

Azzal kapcsolatban, hogy vajon Kama Harris-nek van-e tényleges esélye Biden helyébe lépni, megoszlanak a vélemények. A jelenlegi alelnök népszerűsége a Demokrata Párt szavazói között 2019 elején, az elnökjelöltségi verseny kezdetén – amikor sokan voltak a mezőnyben – még kifejezetten alacsony volt, körülbelül 1 százalék körül mozgott. Decemberben Harris be is jelentette, hogy visszalép az elnökjelöltségi versenytől, miután nem sikerült stabilizálni támogatottságát többek között Joe Bidennel szemben.

Később alelnökké választása idején is ingadozott a megítélése, Biden elvileg nem hagyatkozott rá tanácsadóként, illetve ráosztották a határvédelem-politikát, amiben nagyon nehéz sikereket elérni, és nem is sikerült neki.

Azonban a jelenlegi statisztikák jól mutatják a növekedő népszerűségét, valamint egy kutatás szerint a pártszavazók 40 százaléka választaná meg 2028-ban elnöknek.

A demokraták szívesen látnának egy színes bőrű, női politikust az elnöki székben, és valószínűleg zokon vennék, ha a fehér kormányzók közül kerülne ki a befutó.

Ma Trump nyerne

Mivel Biden a legtöbb közvéleménykutatás szerint pár százalékkal le van Trump mögött maradva, és csak egy billegő államban vezet jelen állás szerint,

ha ma tartanák az elnökválasztásokat, akkor valószínűleg újrázhatna a republikánus jelölt. Azonban messze vagyunk a végétől

– emlékeztetett a szakértő.