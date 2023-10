Az amerikai elnök támogatásáról biztosította szerdán Izraelt, és humanitárius segélyeket sürgetett a gázai civileknek egynapos izraeli látogatásának végén mondott beszédében. Joe Biden az izraeli vezetőkkel tartott megbeszélései után megígérte, hogy példátlan segélycsomagot kér Izrael számára a kongresszustól, és sürgette a humanitárius segélyek Gázába engedését.

Biden találkozott a Gázai övezetbe hurcolt mintegy kétszáz izraeli családjának képviselőivel. Kijelentette, hogy az Egyesült Államok minden követ megmozgat a túszok kiszabadítása érdekében, ez a legfontosabb kérdés.

Az Egyesült Államok mindig segítette Izraelt stratégiai előnyének megőrzésében, és most olyan segélycsomagot dolgoz ki számára, amely szintén ezt segíti

– mondta az elnök, emlékeztetve arra, hogy két repülőgép-hordozót is a térségbe küldött Izrael védelmére, és megígérte, hogy továbbra is biztosítják az elfogórakétákat a Vaskupola izraeli légvédelmi rendszerhez. Biden elmondása szerint „nehéz kérdéseket is feltett az izraeli vezetőknek, felvilágosítást és valódi értékelést próbált szerezni tőlük Izrael háborús céljai elérésének módjáról”.

Százmillió dolláros humanitárius segély

Washington százmillió dolláros humanitárius segélyt utal át a Gázai övezetnek és a Palesztin Hatóságnak. Hangsúlyozta, hogy szerinte a legtöbb palesztin nem a Hamász iszlamista szervezethez tartozik, nem képviseli őket ez a szervezet, és a palesztin nép is szenved.

Az amerikai elnök arra kérte az izraeli kormányt, hogy járuljon hozzá a Gázai övezetbe szánt humanitárius segélyek Egyiptomon keresztül történő szállításához, és bejelentette, hogy az Egyesült Államok az ügyben szorosan együttműködik az egyiptomi kormánnyal és az ENSZ-szel is.

Izrael nem fogja meghiúsítani Egyiptomból a Gázai övezetben élő civileknek szánt humanitárius segélyek, élelmiszer, víz és gyógyszerek átadását mindaddig, amíg ezek nem kerülnek a Hamászhoz

– jelentette be a Bidennel történt tárgyalásokat követően Benjámin Netanjahu miniszterelnöki hivatala.

Izrael blokkolja a humanitárius segélyek Gázába szállítását

A döntést az amerikai elnök kérésére hozta meg egyhangúlag a kormánynál sokkal szűkebb háborús kabinet. Izrael nem engedi humanitárius segélyek Gázába szállítását saját területéről mindaddig, amíg a Hamász tagjai vissza nem juttatják Izraelbe az elrabolt embereket, és követeli, hogy a vöröskereszt addig is meglátogathassa őket.

Joe Biden a nap folyamán megbeszélést folytatott Jichák Hercog államfővel előbb négyszemközt, majd csatlakozott hozzájuk Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó és Antony Blinken külügyminiszter is.

Korábban Biden Blinkennel együtt részt vett az izraeli háborús kabinet ülésén, ahol Netanjahu megjegyezte, hogy miközben a háborúban Izrael megpróbálja minimalizálni a civileket ért károkat, a Hamász a lehető legnagyobb kárt próbálja okozni nekik. „A győzelemhez vezető út hosszú és nehéz lesz, de ha egységesek maradunk a cél kijelölésében, akkor Izrael meg fogja nyerni a háborút” – mondta az izraeli kormányfő.