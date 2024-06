Az amerikai hadsereg az elmúlt 24 órában lelőtt öt drónt és két rakétát, amelyeket jemeni húszi lázadók indítottak a Vörös-tenger déli része felett. Az akció idején a térségben tartózkodó hajók nem számoltak be sérültekről vagy károkról – idézi az MTI az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnokságának (CENTCOM) az X (korábbi Twitter) közösségi oldalon szombaton közzétett üzenetét. Ezenkívül a parancsnokság egy húszi járőrhajó megsemmisítéséről is beszámolt.

June 7 Red Sea Update



In the past 24 hours, Iranian-backed Houthis launched four anti-ship ballistic missiles (ASBM) from Houthi controlled areas of Yemen over the Red Sea. There were no injuries or damage reported by U.S., coalition, or commercial ships.



Additionally, U.S.… pic.twitter.com/HKR9TiOuAx