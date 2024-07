Orbán Viktor a minap bejelentette, hogy az Európai Unió parlamentjében új radikális jobboldali blokk létrehozását tervezi, ahol az egyik közös nevező, hogy ellenzik az Ukrajnának nyújtott segélyeket – ám ez is a legnagyobb akadálya a bővülésnek.

A magyar miniszterelnöknek egyelőre nagy pechje, hogy sem a cseh ANO, sem pedig az osztrák Szabadságpárt hazájában jelenleg nem kormánytényező, ám némi gyógyír, hogy legalább a friss közvélemény-kutatások szerint az élen állnak. A frissen csatlakozó portugál Chega sajnos még ezt sem mondhatja el magáról.

A Patrióták Európáért-projekt tehát úgy tűnik sínen van, már csak 3 különböző ország képviselőit kellene begyűjteniük a frakcióalakításhoz.

„A brüsszeli elit ellenáll. Nem fogadják el az európai választók döntését. Nem változtatni akarnak, hanem ragaszkodni a status quóhoz. Ez elfogadhatatlan. Ezért jön létre ez a jelenlegi közös csoport és platform” – mondta Orbán Viktor a hétvégén.

A bejelentés időzítése persze nem véletlen, éppen akkor kerül rá sor, amikor a populista, nacionalista és euroszkeptikus pártok feltámadásának lehetünk szemtanúi – hívja fel a figyelmet a The Telegraph.

Az eredmények nyomán Orbán Viktor, az EU leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke azt reméli, hogy a több évtizedes széttagoltság után egyesíteni tudja Európa jobboldalát.

Emlékeztetnek rá, hogy a Fidesz azóta van politikai család nélkül az Európai Parlamentben, hogy a jobbközép Európai Néppártból gyakorlatilag kiszorították.

Az osztrák Szabadságpárttal és a liberálisokkal frissen szakító, és az Andrej Babis-féle cseh ANO-val talán

megnyílik a lehetőség egy új politikai tömb létrehozására, amelynek persze a felszólalási lehetőségek mellett konkrét pénzbeli haszna is lenne.

„Azért vagyunk itt együtt, mert három fő prioritás egyesít bennünket, amelyek meghatározzák politikáinkat az EU-ban. A szuverenitás védelme, az illegális migráció elleni küzdelem és a Green Deal felülvizsgálata” – mondta Andrej Babis, az ANO vezetője.

Túl sok idő persze nem áll rendelkezésre, ezért is sürgetik lépten-nyomon, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk. Ám egyáltalán nem biztos, hogy egyszerű feladat lesz másokat is meggyőzni, még ha adódnak is kézenfekvő lehetőségek.

A Politico brüsszeli hírlevele szerint a háttérben már komoly tárgyalások zajlottak az új frakcióhoz való csatlakozásról.

A Domani nevű olasz lapra hivatkozva azt írják, hogy a francia EP-választásokon, és a vasárnapi parlamenti választások első fordulójában is hatalmas győzelmet arató Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése, valamint a korábbi olasz miniszterelnök, Matteo Salvini Liga pártja is csatlakozhat a Patriótákhoz.

Marine Le Pen, akinek a pártja megnyerte nemcsak az európai parlamenti választást, hanem az előrehozott franciaországi választás első fordulóját is, kézenfekvő partner lehetne, ám ezzel éppen azt a konkurens Indentitás és Demokrácia frakciót üresítenék ki, ahol ők adják messze a legtöbb képviselőt. Más kérdés, hogy ha székestül-irodástul átlépnének, a Patriótáknál is vezető szerepük lehetne.

Hasonló dilemmában van a Matteo Salvini vezette olasz Liga is az ID-ben: 8 képviselőjükkel jelenleg a második erőnek számítanak, ám az új formációban még a dobogós helyet sem biztos, hogy elérnék. Nem véletlen, hogy leragadtak a fontolgatási státuszban.

Ha ez a két párt otthagyná az ID-t, az minden bizonnyal kegyelemdöfést jelentene az egyelőre amúgy is csak hat országból igazoló frakciónak.

Fajsúlyos szereplő lehet még a német AfD, amely a Fideszhez hasonlóan szintén légüres térben lebeg pártcsalád nélkül, és 15 mandátummal már a magyar kormánypártnál is jóval komolyabb tényező lehetne egy új formációban.

Ám az elhangzott nyilatkozatok alapján a Fidesz ezt annyira mégsem szeretné:

soha fel sem merült, hogy az Orbán-kormány a német szélsőjobboldali AfD-hez csatlakozzon valamelyik EP-frakcióban – mondta Gulyás Gergely néhány héttel ezelőtt.

Az AfD esetleges felvétele ráadásul azt is eredményezné, hogy Marine Le Pen végleg ejti a csatlakozást, pláne, hogy nemrégiben ő maga segített kitessékelni őket az Identitás és Demokrácia frakcióból.

„Az AfD minden bizonnyal tökéletesen illene ebbe csoportba” – mondták a Handelsblattnak az AfD szövetségi végrehajtó testületének forrásai, hozzátéve, hogy az FPÖ és a Fidesz nagyon közel áll az AfD-hez. A lap emlékeztet rá, hogy a labdarúgó-Európa-bajnokság nyitómérkőzésén Tino Chrupalla, az AfD társvezetője a stadionban közösen szelfizett Orbánnal, és a képet közzé is tette Instagram-csatornáján. Adódik tehát a kérdés, hogy akkor miért ne működhetnének együtt?

Az AfD vezetésében eluralkodott az elmélet, hogy gyakorlatilag a német kormány tiltja meg Orbán Viktornak a barátkozást, sőt konkrét zsarolásról is beszélnek.

Mindez a színfalak mögött zajlik, bizonyítani nem lehet, de ez egyáltalán nem összeesküvés-elmélet

– teszik hozzá.

Az AfD azóta egyébként igyekezett csitítani a kedélyeket: nagyszerűnek nevezték az új formáció ötletét, de rövid távon nem csatlakozunk – mondta Alice Weidel, a párt frissen újraválasztott társelnöke a Zeit tudósítása szerint.

Ukrajna-probléma

A legfőbb törésvonalakat azonban nem az ideológiai síkon kell keresni. Ukrajna támogatása vagy nem támogatása lehet az igazán sorsdöntő az utolsó órában zajló megbeszéléseken, pláne ha még új jelölteket akarnak találni Orbán képviselőcsoportjába.

A lengyel Jog és Igazságosság (PiS), 20 EP-mandátumával már ki lennének segítve, ráadásul Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfő 50-50 százalékos esélyt adott a dolognak. A gond csak az, hogy a magyar kormánnyal ellentétben a lengyelek szilárdan ukránpártiak, egyáltalán nem a véletlen műve tehát az, hogy úgy hírlik: küszöbön állhat egy találkozó a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök között.

A találgatások szerint Orbán Viktor rákényszerülhet arra, hogy tisztázza a viszonyát Ukrajnával, és lehetőleg valamilyen pozitív irányú fordulat vegye kezdetét a magyar kormány hozzáállásában.

Az eddigi hírek alapján mind a korábbi lengyel kormánypárt, mind a volt szlovén és az jelenlegi szlovák kormánypárt is csatlakozhat a frakcióhoz, így biztosan úgy írták alá a kiáltványt, hogy megtervezték a frakció létrehozását – nyilatkozta vasárnap az Indexnek Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Szerinte ambiciózus céljai vannak a Fidesznek és a KDNP-nek a mostani szövetség létrehozásával.

Nagy Attila Tibor politikai elemző viszont úgy véli, a Fidesz számára ez az utolsó esély, hogy elkerülje a legrosszabbat, vagyis azt, hogy egyetlen európai pártcsalád frakciójához sem tud csatlakozni.