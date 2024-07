Július 1-től, 2024 második felében hazánk tölti be az Európai Unió Tanácsának elnökségét, és a kimondott terv az, hogy újra naggyá tesszük Európát (tényleg, a héten vajon lesz új elnökjelöltje a Demokrata pártnak!?). A magyar elnökség - gazdasági szempontból - a legfontosabb vállalása, hogy egy Új Európai Versenyképességi Megállapodást hoznának tető alá, amivel hozzájárulnának

egy technológia-semleges ipari stratégia megalkotásához, továbbá az európai termelékenységet növelő keretek kialakításához, a nyitott gazdaság és a nemzetközi gazdasági együttműködések elősegítéséhez, emellett a növekedés és a versenyképesség szempontjából döntő tényezőnek számító, a biztos európai munkahelyeket teremtő, növekvő munkabéreket nyújtó rugalmas munkaerőpiac biztosításához.

A soros elnökség programja már az első napokban sűrű lesz.

Ma már lesz ülése az Oktatási és Képzési Magas Szintű Munkacsoport, holnap workshop foglalkozik az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi kérdésekkel,

szerdán pedig már meg is kezdődik az Európa - Kína Turizmus Dialógus.

Persze, nem elfelejtve, hogy az uniós politika egyelőre meglepően instabil, ami azt feltételezi, hogy az előttünk álló napokban is nagy lesz a mozgás. Hiszen, amíg Orbán Viktor európai parlamenti frakciót alapított, addig még egyáltalán nem biztos, hogy ki fogja vezetni az Európai Bizottságot (azért tehetünk egy nagyobb összeget Ursula von der Leyen újrázására – de úriember biztosra nem fogad).

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az áprilisi külkereskedelmi termékforgalommal nyitja a hetet már ma reggel, ami azért fontos tényező, mert manapság nem igazán hasít az exporttevékenységünk. S ha ez nem lenne elég, akkor holnap már itt is van a kormányzati szektor első negyedéves egyenlegének a közlése – legutóbb akkor volt a hiány, hogy azt még a... a... Marsról is látták. Pénteken aztán ledobja az atombombát a KSH. Ugyanis bemutatják a bajban lévő ipar, a nem túl acélos kiskereskedelem, és a helyét kereső külkereskedelem májusi számait – mintha az ember újra és újra megnézné az angol válogatott idei Eb-meccseit.

A héten olvashatnak az Economxon arról is, hogy készült egy vitairat a pedagógushiány hosszútávú, fenntartható megoldásáról, amit a Magyar Közgazdasági Társaság fog megvitatni, illetve a héten elindul az új otthonfelújítási támogatási rendszer is, amivel kapcsolatban szintén jelentkezünk fontos tájékoztatókkal. Sok meglepetéssel szolgálhat az is, hogy

Nyíregyházára érkezik Saud Hamad Al-Shamsi, az Egyesült Arab Emirátusok rendkívüli és meghatalmazott nagykövete,

akit Kovács Ferenc polgármester fogad majd hétfőn.

A matek természetesen megy majd külföldön is. Megismerhetjük például a kínai feldolgozóipar júniusi teljesítményét, a németországi fogyasztói árak alakulását, és az Egyesült Államok építőipari kiadásait is.