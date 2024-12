Két ember életét vesztette, kilenc másik pedig kórházba került, miután hétfőn robbanás történt az Eni olasz energetikai konszern tulajdonában lévő egyik tároló létesítményben Firenzében – közölte a toszkánai régió elnöke. A Sky News szerint ezen felül legalább három embert még keresnek.

An explosion occurred on Monday morning at the Eni plant in Calenzano, in the province of Florence.



The column of smoke was visible in neighboring towns, while firefighters, security forces and regional emergency medical teams rushed to the scene.