A Moszkva melletti Crocus City Hallban március 22-én este, a Piknik csoport koncertje előtt terrortámadás történt – álcázott fegyveresek behatoltak az épületbe és tüzet nyitottak. Hamarosan tűz ütött ki az épületben.

Feltehetően az Iszlám Állam terrorszervezet a felelős a támadásért. Ezt a verziót a The New York Times és a CBS News forrásai is megerősítették. A terrorcselekmény másnapján a szövetségi biztonsági szolgálat (FSZB) 11 ember őrizetbe vételéről számolt be, köztük van az a négy személyt, akiket a koncert elleni támadás elkövetésével gyanúsítanak. A titkosszolgálat azt állítja, hogy a gyanúsítottak Ukrajnába akartak menekülni, ahol „releváns kapcsolataik voltak” – írja a Meduza.

Az orosz propagandacsatornákon most egy videó jelent meg, amelyen az egyik fogvatartott kihallgatása látható.

A videón a férfi arccal lefelé fekszik a földön, és Fariduni Samsziddin néven mutatkozik be (a nevét nem lehet pontosan hallani). Azt mondja, hogy március 4-én repült oda Törökországból. Amikor megkérdezik tőle, hogy mit csinált március 22-én a moszkvai csarnokban, azt válaszolja: „Embereket lőtt pénzért”. Azt is kijelentette, hogy

500 000 rubelért (2 millió forintért) tette, amelynek a felét már átutalással megkapta a bankkártyájára.

A fogvatartott elmondása szerint Telegramon kommunikált a megbízóival, akik nem mutatkoztak be. Állítása szerint fegyvert is adtak.

Közben közzétettek egy másik videót is, itt egy újabb feltételezett elkövető beszél tolmácson keresztül. Azt állítja, hogy egy szállóban várt a napra a Dmitrovszkij kerületben, az autópálya közelében Elmondása szerint ott lakott egy bizonyos Muhamaddal.

10-12 nappal ezelőtt ismerkedett meg egy bizonyos Abdullóval a Telegramon, akinek a rokonaitól aztán Muhamaddal együtt egy autót vásárolt. A videón a háttérben álló személy egy képet mutat a fogvatartottnak, és megkérdezi, hogy az Abdullo-e. A férfi igennel válaszol. A videón nincs szó a konkrét terrortámadásról.

Más Telegram-csatornákon további két fogvatartottról is megjelentek videók és fényképek. Egyikük arca véres, és a rendfenntartók vezetik. A másik feltételezhetően a 19 éves Muhammadszobir Fajzov, aki Dusanbéból, Tadzsikisztánból származik és minapi felmondásáig egy moszkvai fodrászüzletben dolgozott.

A biztonsági erőkhöz közel álló 112 telegram-csatorna azt állítja, hogy a terrortámadás gyanújával őrizetbe vett személyek mindegyike orosz állampolgár. Információi szerint szomszédos országból érkeztek, de már orosz állampolgárok. A VChK-OGPU telegram-csatorna viszont hazugságnak nevezi ezt az információt. Azt viszont megerősítést nyert, hogy a terroristák egy moszkvai szállodában várták a támadás napját. Bejelentkezéskor tádzsik útlevelet mutattak,

jól viselkedtek, nem volt züllés, mindig köszöntek és mosolyogtak.

Korábban a Baza távirati csatorna fotókat tett közzé a négy gyanúsítottról, amelyet állítólag a Központi Szövetségi Körzet összes rendőrkapitányságának elküldtek. A csatorna azt állította, hogy valamennyi gyanúsított tadzsikisztáni állampolgár.

A tádzsik belügyminisztérium viszont részben cáfolta az információkat: szerinte három gyanúsított, akinek a fényképét nyilvánosságra hozták nem vett részt a terrorcselekményben.