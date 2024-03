Az orosz hatóságok a Brjanszki régióban megállítottak egy autót, amelyet a Crocus City Hall koncerttermében történt terrortámadás miatt kerestek – közölte Meduza portál, hozzátéve, hogy a hírt hivatalos források még nem erősítették meg.

A lap szerint az autót a feltételezett bűnözőkkel egy Teplij nevű falu közelében állították meg, mindössze néhány kilométerre a belarusz és ukrajnai határtól. A hírek szerint az autóban hatan ültek, közülük két tádzsik állampolgárt őrizetbe vettek, a többieknek viszont sikerült elmenekülniük. A hatóságok arról számoltak be, hogy az autó a biztonsági erők kérésére sem állt meg, így tüzet nyitottak rá. A lövöldözés során az autó felborult.

Korábban azt lehetett tudni, hogy a hatóságok egy fehér Renault-t köröznek, amiben a terrortámadás gyanúsítottjai elmenekülhettek, de közben kiderült, hogy egy szürke Renault-t is keresnek.

Az X-platformon fotókat is közöltek azokról az emberekről, akik állítólag a Brjanszki régióban megállított autóban utaztak.

#CrocusMusicHall Identities of four involved in the shooting at Crocus City Hall have been revealed: All of them are citizens of Tajikistan, drove with Renault from Ukraine side...???????????? pic.twitter.com/XBT1P9Al5R