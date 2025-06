Orbán Viktor miniszterelnök az X-en válaszolt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság (EB) elnökének, aki videóüzenetben állt ki az LGBTQ+ közösség mellett.

– fogalmazott a magyar kormányfő.

Ezt megelőzően az EB elnöke felszólította a magyar hatóságokat, hogy tegyék lehetővé a Budapest Pride megtartását.

„Az LMBTIQ+ közösségnek Magyarországon és azon túl üzenem, hogy mindig a szövetségesük leszek. Minden okuk megvan rá, hogy büszkék legyenek. Európa erősebb és gazdagabb velük. Mellettük állok ma és minden nap" – jelentette ki Ursula von der Leyen.

Korábban Tuzson Bence levélben figyelmeztetett több budapesti nagykövetséget, hogy a Pride a kormány szerint be van tiltva. Az igazságügyi miniszter arra kérte a nagyköveteket, informálják alkalmazottaikat, hogy a részvétel a Pride felvonuláson szabálysértésnek minősül: a jogi helyzet egyértelmű, és bűncselekményt követ el az, aki a tiltás ellenére mégis megszervezi a rendezvényt, amiért akár egy év börtönt is kaphat; aki pedig részt vesz a betiltott rendezvényen, szabálysértést követ el.

Dear Madam President,



I urge the European Commission to refrain from interfering in the law enforcement affairs of Member States, where it has no role to play.



I also call on the Commission to focus its efforts on the pressing challenges facing the European Union—areas where it… https://t.co/QHlJofeC6F