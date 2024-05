Már készülhetünk az idei nyár első forró időjárására, hiszen Németországban és más északi országokban szokatlanul magas hőmérséklet várható a jövő héten. Azonban az extrém időjárás komoly következményekkel is járhat – írja a Euronews.

A hőhullámok miatt a párizsi olimpiai játékok is veszélybe kerülhetnek, a szervezők már most félnek a sportolók biztonsága miatt. Spanyolország is felkészült már az extrém időjárásra többek között egy új térkép kiadásával, amely pontosabb előrejelzést ígér a meleg időjárást illetően.

Jelenleg 11 rekord-hőmérsékletű hónapot éltünk meg egymás után, ide tartozik például az Atlanti-óceán északi része is, ahol a tenger felszínének hőmérséklete 40 éve nem tapasztalt csúcsra emelkedett.

Persze nehéz előre hetekre, hónapokra előre megállapítani milyen hőmérséklettel kell számolni. A meteorológusok azonban korábbi időjárási modellek és adatok alapján általános tendenciákat tudnak megállapítani. Tamsin Green, a Weather and Radar előrejelző szolgálat meteorológusa szerint jelenleg az június, a július és az augusztus hónapokban várható extrém hőmérséklet.

Az átlag értékek között azonban nagy ingadozások is lehetnek. Az európai időjárást minden esetre több tényező is befolyásolja. A világ jelenleg például az El Niño és a La Niña éghajlati jelenségek közötti átmeneti fázisban van, amely döntő fontosságú a globális időjárási és hőmérsékleti minták meghatározásában.

Van azonban egy tényező, amely nagy szerepet játszik a kontinens egyre melegebb nyaraiban, ez pedig az éghajlatváltozás. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az EU Kopernikusz (C3S) klímaügynökségének friss adatai szerint Európa 1991 óta a globális átlag kétszeresével melegszik. A kontinens nem kivétel az éghajlatváltozás következményei alól, és mindkét ügynökség arra figyelmeztet, hogy Európának többet kellene tennie a kibocsátás csökkentése és a fosszilis tüzelőanyagokról való átállás érdekében.

A legutóbbi ötéves átlag szerint a hőmérséklet Európában jelenleg 2,3 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti szintet, míg globálisan 1,3 Celsius-fokkal magasabb.