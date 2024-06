A dohány, az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek (UPF) és a fosszilis tüzelőanyagok évente 2,7 millió ember halálát okozzák Európában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint, amely most felszólította a kormányokat, hogy szigorítsák az egészségkárosító termékek szabályozását – írja a The Guardian.

A WHO szerint a nagyhatalmú iparágak megtévesztő marketinggel és a kormányok erőfeszítéseibe való beavatkozással komoly egészségkárosodást és korai halálozást okoznak. Ez olyan gyilkos betegségben nyilvánul meg, mint a rák, a szívbetegségek és cukorbetegségek.

Az új jelentés számításai szerint a dohány, a fosszilis tüzelőanyagok, az UPF és az alkohol naponta több mint 7400 halálesetért felelősek Európa 53 országában. Összességében ez a négy iparág évente mintegy 2,7 millió halálesetet okoz Európában, ami az összes halálozás mintegy negyedét teszi ki.

A jelentés leírja, hogy a nagyvállalatok nyílt és rejtett módszereket alkalmaznak a profit növelésére azáltal, hogy késleltetik és kisiklatják a népesség egészségének javítását célzó politikákat.

Néhány transznacionális vállalat jelentős hatalmat gyakorol a politikai és jogi környezet felett, amelyben működik, és akadályozza a közérdekű szabályozást, amely hatással lehet a termelt profitjukra

– közölte a WHO.

A számadatok a 2023-as kutatást követik, amely szerint az alkohol, a dohánytermékek, a feldolgozott élelmiszerek és italok, valamint a fosszilis tüzelőanyagok évente 19 millió ember halálát okozzák világszerte, ami az összes halálozás 34 százalékát jelent.

A WHO elemzése szerint az európai országok elmaradnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak teljesítésétől, vagyis az elhízás növekedésének megállításától, és a 15 éves és idősebb korosztály körében a dohányzás csökkentésétől. Az 53 ország együttesen több alkoholt fogyaszt, mint bármely más régió a világon.

Az egészségügyi kockázatok ellenére az európai országoknak például csak egy kisebb része tiltotta be a dohányzást a nyilvános helyeken.

A Rákkutatási Világalap emellett sürgette az embereket, hogy gyakrabban kövessenek nagyrészt növényi alapú étrendet, és korlátozzák az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a betegség kialakulásának kockázatát.