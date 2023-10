Az X nevű közösségi oldalon, régebbi nevén Twitteren az egyiptomi külügyminiszter azt mondta, hogy a média „a kitelepítési forgatókönyvet népszerűsíti, Egyiptomot teszi felelőssé az átkelőhely lezárásáért az izraeli célzott támadások és a segélyek beutazásának megtagadása ellenére, és nemrég Egyiptom felelősségét sugallta a harmadik országok állampolgárainak kijutásának akadályozásáért”.

– írta a külügyi tárcavezető.

Egy későbbi tweet szerint: „Holnap lehetőség nyílik arra, hogy irányt változtassunk és felébresszük a lelkiismeretet” – számolt be róla a The Guardian.

Targeting ???????? in Western media is clear in the current crisis ! Promoting displacement scenario, holding ???????? responsible for the Crossing closure despite ???????? targeted attacks & refusal of aid entry & recently insinuating ???????? responsibility for obstructing third-country nationals exit