Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Háborúnak nevezte az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktust Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnök szóvivője. Az orosz vezetés eddig szigorúan különleges katonai műveletként hivatkozott az Ukrajna elleni invázióra, és büntetendővé tette azt, ha valaki nyilvánosan a háború szót használja. Peszkov viszont most először maga is háborúról beszélt, elmondása szerint azért, mert a nyugat is aktív részese lett a harcoknak.

Igen, különleges katonai műveletnek indult, de amint ez a szövetség létrejött, amikor a kollektív Nyugat beszállt Ukrajna oldalán, ez számunkra háborúvá vált

– mondta ki Peszkov azt a szót, amiért oroszok ezreit citálták bíróság elé.

Nem kizárt, hogy a háború szó használatával a szóvivő egy közelgő katonai mozgósítást készít elő. Az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, melyek szerint Putyin a hadsereg megerősítésére készül választási győzelme után. A spekulációt táplálja, hogy Szergej Sojgu védelmi miniszter új egységek felállítását jelentette be, ehhez pedig okvetlenül szükség lesz új katonákra is – írja az Euronews.

Átfogó támadás az ukrán infrastruktúra ellen

Az orosz hadsereg az elmúlt órákban az egyik legnagyobb támadását hajtotta végre az ukrán energetikai létesítmények ellen, egymillióan maradtak áram nélkül.

A támadás során összesen 88 rakétát és 63 drónt lőttek ki különböző célpontokra. Az ukrán légvédelem szerint ezek jelentős részét sikerült hatástalanítani, de így is legalább 5 ember halt meg a csapásokban. Az átfogó támadást az orosz vezetés szerint az orosz területeket ért ukrán támadások miatti bosszú volt.