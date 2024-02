A nő a válása alkalmából Galentine's Day-napi (azaz „nő-pajtás napi” vagy „Csajentin-napi”) bulit rendezett egy Malaga melletti kastélyban, melyen 20 barátnője vett részt.

Az ünnepség során megkértek egy péket, hogy készítse el a világ legnagyobb Valentin-napi süteményét. Ennek az elkészítése önmagában 20 ezer fontba került.

A féktelen buli során azonban egy rejtélyes gyilkossági partit is rendeztek, amely egy délutáni teát, egy fotózást és a Chicago című musical Cell Block Tango jelenetének előadását is magában foglalta, valamint egy koktélpárosítással egybekötött haute couture vacsorarendezvényt is.

Lánybarátság extrákkal A Galentine's Day-t (magyarul: Csajentin-nap vagy Nő-pajtás nap) hagyományosan Valentin-nap előtt egy nappal, február 13-án tartják. Ezeket az alkalmakat jellemzően kizárólag nők ünneplik annak jeléül, hogy a nők támogatják és felemelik egymást.

A vendégek ráadásul egy úgynevezett szajrécsomagot is kaptak, melyek fejenként 10 ezer fontba kerültek. A Metro brit lap forrásai szerint a feledhetetlen esemény egésze 250 ezer fontba került.

Bár a válófélben lévő szervező kiléte ismeretlen, a lap értesülései szerint a rendezvény teljes költségét a per első tartásdíjából fizette és elmondása szerint „jól elköltött pénz volt.”

A lap forrása úgy nyilatkozott, hogy az újdonsült leány szerint ez volt a tökéletes módja annak, hogy hangot adjon élete új fejezetének és megerősítse a támogató, felemelő kapcsolatok fontosságát a közeli női barátai között.